Греческий политик Лафазанис призвал поддержать борьбу России с нацизмом

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня очень большой день – День Победы антифашистских сил, день, который сверг германский нацизм. Сейчас, однако, ведется и новая борьба – против украинского нацизма, против нацизма западных держав на Украине», – сказал Лафазанис у Памятника советским воинам в афинском районе Каллифея, передает РИА «Новости».

Россия возглавляет новую борьбу – освободительную для всей планеты, и она одержит в ней победу, уверен политик. При этом важно поддержать Россию, подчеркнул он.

«Греция должна быть на стороне России, должна остановить санкции, прекратить давать оружие украинским нацистам и должна сотрудничать с Россией. Мы друзья с Россией. Это перспектива для Греции и греческого народа», – заявил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о почитании нацизма на Украине.