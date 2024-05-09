Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Греческий политик призвал поддержать борьбу России с нацизмом
Греческий политик Лафазанис призвал поддержать борьбу России с нацизмом
Греция должна поддержать Россию в борьбе с нацизмом на Украине, остановить санкции и поставки оружия киевскому режиму, заявил греческий оппозиционный политик Панайотис Лафазанис в День Победы.
«Сегодня очень большой день – День Победы антифашистских сил, день, который сверг германский нацизм. Сейчас, однако, ведется и новая борьба – против украинского нацизма, против нацизма западных держав на Украине», – сказал Лафазанис у Памятника советским воинам в афинском районе Каллифея, передает РИА «Новости».
Россия возглавляет новую борьбу – освободительную для всей планеты, и она одержит в ней победу, уверен политик. При этом важно поддержать Россию, подчеркнул он.
«Греция должна быть на стороне России, должна остановить санкции, прекратить давать оружие украинским нацистам и должна сотрудничать с Россией. Мы друзья с Россией. Это перспектива для Греции и греческого народа», – заявил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о почитании нацизма на Украине.