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    Польские ограничения для российских дипломатов ударят по Европе
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    10 комментариев
    30 мая 2024, 16:42 • Новости дня

    Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции отстаивают правду и суверенитет России, они являются подлинной опорой и броней страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.

    «Мы проходим через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу. На передовой этой борьбы те, кто исполняют свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции. Вы – истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал основой успехов бойцов на поле боя поддержку со стороны россиян.

    29 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%

    Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра

    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.

    «И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.

    Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.

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    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    30 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису

    Политолог Шеслер: Не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти»

    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису
    @ ZSOLT CZEGLEDI/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские мужчины призывного возраста понимают, что опасность попасть в ряды ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе через Тису. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета Economist рассказала о «реке смерти» на Украине.

    «На Западе не оставляют попыток найти объяснение провалам Украины на фронте. Среди причин называется уклонение украинцев от мобилизации. Десятки и сотни людей нелегально пересекают границу по сухопутному пути. Кроме того, мужчины призывного возраста готовы бежать из страны, предпочитая подвергнуть свою жизнь опасности при переправе через реку Тису, чем отправиться на фронт», – отметила политолог и правозащитница Лариса Шеслер.

    Она напомнила, что река на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией. Несмотря на то что ширина русла Тисы превышает 100 метров, есть и более узкие места. «Украинцы предпочитают переплывать там, где ширина варьируется в районе 40–60 метров. Многие считают, что пересечь реку легко, но приходится учитывать скорость течения», – детализировала собеседница.

    По ее словам, гибнет крайне малая часть тех, кто пытается сбежать таким образом. Спикер ссылается на слова проводников, которые рассказывают, что через реку переправляются до 40 человек в день. По ее мнению, британская газета Economist гиперболизирует, называя Тису «рекой смерти». «Это не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти», откуда бегут, рискуя собственной жизнью, рискуя пасть от выстрела украинских пограничников. Люди понимают, что опасность оказаться в рядах ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе», – подчеркнула Шеслер.

    Ранее британское издание Economist рассказало о гибели мужчин мобилизационного возраста, пытающихся сбежать с Украины вплавь через реку Тису. «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти», – гласит заголовок материала об опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации. Уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели при переправе, передает РИА «Новости».

    Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь «реку смерти» вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Как заявил один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся «сафари» на военнообязанных в его родном городе на западе Украины. «Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет», – приводит Economist слова 28-летнего инженера.

    Напомним, на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    29 мая 2024, 19:32 • Новости дня
    Путин призвал чиновников работать «как на линии фронта»
    Путин призвал чиновников работать «как на линии фронта»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы в современных условиях достигать поставленных целей, российским властям необходимо работать, как на линии фронта, и чувствовать себя мобилизованными, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я ничего не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что. Мы все понимаем, во всяком случае все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать, как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными», – сказал Путин в ходе расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета, передает РИА «Новости».

    Только так власти смогут выполнить стоящие перед ними задачи, в нынешних условиях по-другому работать нельзя, уверен глава государства.

    Ранее Путин назвал главным приоритетом сбережение народа и благополучие семей.

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    30 мая 2024, 10:29 • Новости дня
    Депутат рассказал, сколько бойцов ВСУ ежедневно сдается в плен под Харьковом

    Депутат Водолацкий: На Харьковском направлении в плен ежедневно сдаются порядка 30 бойцов и командиров ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    На Харьковском направлении в плен российским войскам ежедневно сдаются порядка 30 бойцов и командиров ВСУ, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, больше всего пленных ВСУ зафиксировано в зоне ответственности российских группировок «Север» и «Запад». При этом мирные жители, которых украинские каратели пытаются насильно вывезти в центры временного размещения, не хотят покидать свои дома. Они прячутся в подвалах или землянках. При первой возможности стараются вернуться в свои села, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, украинский пленный сообщил об отсутствии минных заграждений на границе с Россией.


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    30 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину

    Сенатор Климов: Планы Макрона об отправке военных инструкторов на Украину крайне опасны

    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Эммануэль Макрон предложил ЕС создать коалицию военных инструкторов для Украины. По мнению парламентария, есть как минимум три причины, почему Париж выступает с подобной инициативой.

    «Пока планы по отправке европейских инструкторов на Украину выглядят как сотрясание воздуха, однако они все равно крайне опасны», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, есть несколько причин, почему Париж выдвигает подобные предложения.

    Первая – приближающиеся выборы в Европарламент. «Макрон всячески пытается обратить на себя внимание, поскольку на данный момент правая партия Марин Ле Пен обходит президентскую коалицию. Поэтому складывается ощущение, что подобные заявления будут звучать вплоть до конца предвыборной кампании», – считает собеседник.

    Вторая причина – обида Макрона на русских, которые оказались в Африке предпочтительнее французов, продолжил Климов. «Антиколониальная тема для французского лидера как кость в горле. Однако это не мы выдавливаем Францию из Африки, это решение местных властей, которые посчитали неприемлемой политику Парижа», – пояснил парламентарий.

    На этом фоне он обратил внимание на события в Новой Каледонии, где не стихают протесты за независимость. Французские власти даже приняли решение ввести туда войска. «Выходит, что Макрон не способен справиться с ситуацией в Новой Каледонии, но лезет куда-то еще», – заметил спикер.

    Отсюда вытекает третья причина, почему Макрон подумывает об отправке то войск, то инструкторов на Украину. «Французы, видимо, вспоминают времена, когда они в составе Антанты вводили войска в Одессу. У них периодически проявляется ностальгия по былым имперским временам», – допустил Климов.

    Впрочем, он не исключает, что президента Франции вынуждают делать милитаристские заявления политики из Вашингтона. «Макрон несамостоятелен. Может, его просят постоянно поднимать этот вопрос? Соединенные Штаты видят положение ВСУ, но не хотят связывать себя возможными жертвами среди своих военнослужащих, а европейцев им не жалко. Поэтому Америке нужны такие «макроны», которые будут им подыгрывать», – предположил сенатор.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов в зону боевых действий станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских солдат прошли обучение в странах Европы.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ. По его словам, они будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. Сырский добавил, что предложение отправить на территорию Украины инструкторов поступило от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню на встрече по видеосвязи. Главком ВСУ допустил, что решение Парижа сможет побудить других союзников «присоединиться к этому амбициозному проекту».

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    30 мая 2024, 08:14 • Новости дня
    В Староконстантинове поврежден аэродром ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    По украинскому городу Староконстантинову в Хмельницкой области нанесены минимум пять ударов, один из которых повредил укрытие для самолетов на военном аэродроме, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, серия ударов была слышна с 3.00 до 4.40 по городу Староконстантинову, пострадал военный аэродром, который украинские власти упорно пытаются превратить в место для приема натовских F-16.

    Лебедев отметил, что один из ударов пришелся в арочное укрытие, где украинские военные хранят самолеты и боеприпасы.

    Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде.

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    30 мая 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область. Все будет развиваться в составе России, Российской Федерации, в общей нашей большой семье. Все будет вставать на ноги», – сказал он на встрече с семьями – обладателями ордена «Родительская слава», передает РИА «Новости».

    Путин выразил уверенность, что ситуация в Донбассе и Новороссии стабилизируется и все проблемы будут решены.

    «У меня нет сомнений в том, что эта ситуация (в Донбассе и Новороссии) будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой, и те проблемы – с паспортами, как вы рассказали», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что жители Донбасса и Новороссии проходят через тяжелейшие испытания.

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    30 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин заявил о росте числа многодетных семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последние годы число многодетных семей в России выросло почти на 26% – до 2 млн, сообщил президент Владимир Путин на встрече в формате видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «За последние годы <…> количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%: сейчас таких семей уже более 2 млн», – передает слова главы государства ТАСС.

    Путин подчеркнул, что все решения российского руководства строятся вокруг семей с детьми.

    «Именно вокруг интересов семьи и детей строятся практически все наши действия, все действия государства и решения, причем в самых разных областях: в сферах образования, здравоохранения, да и в экономике, в развитии жилищных программ. В целом в обновлении наших городов, сел и поселков. Семьи, родители должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку», – заключил президент.

    Также Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой в России.

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    29 мая 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин назвал нацпроекты ядром бюджета развития России
    Путин назвал нацпроекты ядром бюджета развития России
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Расходы на нацпроекты станут ядром бюджетных отчислений на федеральном и региональном уровнях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

    По его словам, нацпроекты, которые в настоящее время активно развиваются в России, в дальнейшем будут дополняться новыми инициативами. «Однако уже сегодня можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях», – процитировало главу государства ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Владимир Путин отметил, что национальные цели достигаются не в кабинетах, а на производственных площадках. 


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    30 мая 2024, 09:54 • Новости дня
    На Купянском направлении вдвое возросло число боестолкновений и артобстрелов

    Tекст: Максим Попов

    В Луганской области возросло количество боестолкновений, особую активность ВСУ проявляют на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, прежде всего активность противника возросла на территориях между населенными пунктами Синьковка и Невское. Здесь за последние сутки атаки ВСУ на позиции Российской армии увеличились вдвое, сказал он.

    Марочко подчеркнул, что локальные наступления украинских боевиков не имеют успеха, более того, в районе Петропавловки из-за ответных действий российских Вооруженных сил они оставили хорошо укрепленные позиции.

    Кроме того, отставной военный со ссылкой на собственные источники отметил, что в последнее время ВСУ нарастили количество артиллерийских обстрелов сразу на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях. По его словам,  это связано с увеличением поставок боеприпасов Западом и частичным снятием украинским командованием лимитов на использование снарядов, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили дополнительные силы с Донецкого на Харьковское направление фронта.


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    29 мая 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главным приоритетом сбережение народа и благополучие семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным приоритетом развития России является сбережение народа и благополучие семей, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.

    «О важнейших национальных приоритетах, о фундаментальных задачах, которые стоят перед обществом и государством. А это прежде всего, мы с вами постоянно об этом говорим, прежде всего сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, ранее Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года

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    29 мая 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин призвал повышать устойчивость экономики на основе техсуверенитета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Важно повышать устойчивость экономики на основе технологического суверенитета России, заявил российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

    «И конечно, в числе национальных целей – повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что цели развития России достигаются благодаря содержательной работе на местах – в регионах и муниципалитетах, а не в кабинетах.

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    30 мая 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В жизни нет ничего важнее любви и детей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

    Одна из участниц встречи, Наталья Якунина, пожаловалась, что редко видится со своим мужем Андреем.

    «Вы подарили ему такую семью, такую радость большую, столько детей. Я думаю, это и есть проявление вашей взаимной любви. Нет ничего важнее любви в жизни и детей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Путин заявил также, что семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, страна идет в этом направлении.

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    29 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин: Результат нацпроектов будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Результаты исполнения национальных проектов оценят не по числу проведенных мероприятий, а по тому, как реально меняется жизнь граждан, сказал президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию, нацпроектам и комиссий Госсовета.

    «Результат нацпроектов будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а по тому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Необходимо исходить из этих принципиальных соображений, отметил он.

    Несмотря на объективные трудности, которые пытаются создать России из-за границы, и несмотря на испытания, с которыми она сталкивается, у страны есть все возможности – ресурсы, кадры для реализации намеченных планов, добавил Путин.

    Напомним, ранее Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года

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