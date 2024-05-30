Песков: Кремль сообщит о визите Путина в КНДР

Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?6 комментариев
Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?6 комментариев
Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.10 комментариев
Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.10 комментариев
Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России
«На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.
По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.
Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.
По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.
Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.
«Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.
«А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.
Один из запущенных КНДР воздушных шаров с навозом упал на крышу посольства Японии в Сеуле
По словам южнокорейских военных, шары были запущены поздно вечером 28 мая.
Предполагается, что это акция КНДР в ответ на распространение антиправительственных листовок со стороны южнокорейских активистов. 10 мая активисты запустили листовки и USB-накопители с видеозаписями корейской музыки, передает ТАСС.
Путин призвал чиновников работать так же напряженно, как работают военные в зоне СВО
«Мы все вместе, все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем, и именно из этого выстраивать цели, задачи и сам стиль работы сегодняшнего дня», – цитирует Путина РИА «Новости».
Основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения, никогда не нужно об этом забывать, подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в среду у Путина планируется заседание комиссий Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Я ничего не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что. Мы все понимаем, во всяком случае все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать, как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными», – сказал Путин в ходе расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета, передает РИА «Новости».
Только так власти смогут выполнить стоящие перед ними задачи, в нынешних условиях по-другому работать нельзя, уверен глава государства.
Ранее Путин назвал главным приоритетом сбережение народа и благополучие семей.
Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
В частности, курорты будут созданы на побережьях Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области), Балтийского моря (курорты «Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина» в Санкт-Петербурге), Каспийского моря (курорт «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан), Черного моря (курорты «Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Республике Крым), Японского моря (курорт «Приморье» в Приморском крае) и озера Байкал (курорт «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия и Иркутской области).
Президент также поручил утвердить в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект по производству отечественной продукции для туристской индустрии, предусмотрев его финансирование за счет средств, направляемых на реализацию соответствующих программ развития промышленности. Поручения должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года.
Кроме того, при формировании и корректировке планов по развитию автомобильных и железных дорог, аэропортов, энергетической и другой инфраструктуры поручено предусмотреть мероприятия, необходимые для реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», передает ТАСС.
Еще одно поручение касается разработки и утверждения плана мероприятий по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автомобильных дорог М-11 «Нева» и М-12 «Восток». При этом необходимо обратить особое внимание на организацию съездов с них и развитие прилегающих автодорог, создание мест притяжения туристов и формирование пешеходных маршрутов, в том числе на особо охраняемых природных территориях, а также на приоритетное развитие коллективных средств размещения. Доклад по этим поручениям должен быть предоставлен до 1 декабря 2024 года и далее один раз в год.
Регионы, задействованные в создании федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», согласно поручению президента, должны предусмотреть в бюджетах средства на строительство объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для этих проектов.
Это должно произойти в том числе за счет средств, высвобождающихся в результате списания двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, говорится в документе.
Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть выделение средств из федерального бюджета на строительство подъездных дорог к строящемуся курорту «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане.
Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более чем 20 гостиницами от трех до пяти звезд.
Строительство первых объектов Каспийского прибрежного кластера предполагается в 2025 году. Курорт планируется развивать поэтапно. Это будет благоустроенное побережье порядка 6,5 км с современными гостиницами, парками и развлечениями для всей семьи. Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тыс. человек и привлечет до 700 тыс. туристов в 2030 году. В 2027 году планируется осуществить запуск курорта, к 2030 году – завершить строительство и запустить курорт на полную мощность.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.
Пока не известно, на какую дальность пролетела ракета.
Отмечается, что запуск стал очередным в серии ракетных испытаний, проводимых КНДР в этом году.
Ранее Пхеньян запустил в сторону Южной Кореи более 150 воздушных шаров, наполненных мусором, в том числе навозом.
Действия КНДР вызывают беспокойство у Сеула и его союзников.
Путин: Новые нацпроекты должны быть составлены до конца лета
«До конца лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Глава государства также поручил тщательно проработать финансовую составляющую новых нацпроектов. «Нужно в деталях проработать и финансовую часть, напомню, что для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет», – отметил президент.
Ранее Путин поручил утвердить обновленные нацпроекты до конца года.
Депутат Матвейчев: Ингушетия под управлением Калиматова значительно улучшила экономические и социальные показатели
«Калиматов проявил себя как эффективный глава региона. Под его руководством Ингушетия выстояла перед напором сразу нескольких кризисов. Пандемия, начало СВО, антироссийские санкции – все это требовало неординарных и выдающихся управленческих решений», – сказал Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Отмечу, что в столь сложный период республике удалось не просто сохранить стабильную экономическую ситуацию, но и значительно улучшить показатели по данному направлению. Положительная динамика наблюдается и в социальной сфере», – считает он.
«Более того, республика вошла в пятерку лучших субъектов по росту промышленного производства. В Северо-Кавказском федеральном округе она и вовсе занимает первое место. Объем выполненных работ и услуг собственными силами составил 12,5 млрд рублей. По отношению к прошлому году данный показатель продемонстрировал неимоверный рост», – подчеркивает собеседник.
«В регионе сохраняется спокойная политическая обстановка. Атмосфера стабильности помогает и управленцам, и местным жителям трудиться на благо малой Родины. В общем, к своему столетнему юбилею, который состоится уже в этом году, Ингушетия подходит в замечательном состоянии и хорошей форме», – уточняет эксперт.
«Работа Калиматова заслуживает высокой оценки, к тому же в этом году у него истекает срок полномочий. Такие руководители нужны не только республике, но и всей стране. И в этом смысле его встреча с Владимиром Путиным – важный сигнал в оценке его деятельности», – резюмирует Матвейчев.
В среду Владимир Путин встретился с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым. Он доложил президенту о социально-экономической ситуации в субъекте. «Более 40 новых детских садов за 3,5–4 года введено в строй. Нам сейчас немножко осталось, всего где-то три тысячи мест осталось только ввести», – отметил он.
Калиматов напомнил, что по показателю рождаемости Ингушетия занимает второе место в России. В регионе активно проходит процесс ремонта больниц, школ и других социально значимых объектов. В селе Кантышево была построена трехэтажная поликлиника со стационаром. «Я выезжал туда: новое оборудование, новое здание», – отметил глава региона.
Растут и экономические показатели республики. Собственные доходы субъекта теперь составляют 9,2 млрд рублей. «И с долгами мы решили. Меры бюджетного принуждения мы последние выплатили в прошлом году – 131 млн. Это было очень важно для республики, потому что мы можем теперь регулировать некоторые вещи в соответствии со своим бюджетом и находить другие формы», – указал Калиматов. По его словам, в регионе создан благоприятный инвестиционный климат.
По его словам, нацпроекты, которые в настоящее время активно развиваются в России, в дальнейшем будут дополняться новыми инициативами. «Однако уже сегодня можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях», – процитировало главу государства ТАСС.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин отметил, что национальные цели достигаются не в кабинетах, а на производственных площадках.
Президент Владимир Путин разрешил продажу алкоголя в летних кафе и ресторанных двориках с 1 июня
Как отмечается в тексте закона, на верандах и в летних двориках, являющихся частью стационарного ресторана или кафе, разрешено продавать алкоголь. Обязательным условием для этого будет наличие у заведения соответствующей лицензии, передает ТАСС.
Как пояснил депутат Госдумы Денис Кравченко, принятие закона обусловлено тем, что за последние годы в государственные органы поступило большое количество обращений от рестораторов, которые жаловались на конфликты, связанные с запретом распития алкоголя в летних залах и кафе.
Кроме того, в законе говорится, что на территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей до 1 января 2026 года будут действовать особые правила продажи алкогольной продукции.
Как сообщалось ранее, Минфин предложил уравнять акцизные сборы на медицинский и обычный спирт.
«О важнейших национальных приоритетах, о фундаментальных задачах, которые стоят перед обществом и государством. А это прежде всего, мы с вами постоянно об этом говорим, прежде всего сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха», – передает его слова ТАСС.
Напомним, ранее Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года
«И конечно, в числе национальных целей – повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что цели развития России достигаются благодаря содержательной работе на местах – в регионах и муниципалитетах, а не в кабинетах.
Закон расширяет перечень доходов, с которых нельзя списать долги. К таким доходам теперь относятся социальные пенсии по инвалидности, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии, назначаемые детям-инвалидам, а также инвалидам, признанным недееспособными, передает ТАСС.
Кроме того, запрещается взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета, а не только из бюджетов регионов, как это было установлено ранее.
Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.
Путин: Работа по достижению национальных целей ведется не в кабинетах, а на местах
«Повторю, что главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведется, конечно, не в кабинетах. Мы всегда с вами об этом говорим – она идет на местах, в субъектах Федерации, в наших городах и поселках. А это значит, что определяющую роль здесь играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений и инициативы граждан», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.
Путин также заявил, что ожидает предложений от регионов перед проработкой планов достижения национальных целей развития. «Рассчитываю, что руководители регионов, председатели профильных комиссий Госсовета расскажут об итогах этих дискуссий, представят свои рекомендации правительству перед финальным этапом проработки всех деталей национальных проектов», – сказал он.
Ранее Путин обозначил сроки подготовки новых нацпроектов.
«Результат нацпроектов будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а по тому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения», – цитирует Путина РИА «Новости».
Необходимо исходить из этих принципиальных соображений, отметил он.
Несмотря на объективные трудности, которые пытаются создать России из-за границы, и несмотря на испытания, с которыми она сталкивается, у страны есть все возможности – ресурсы, кадры для реализации намеченных планов, добавил Путин.
Напомним, ранее Путин определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года