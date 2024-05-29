29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».0 комментариев
Рогов: ВС России активно наносят удары ФАБ-1500 по ВСУ на Времевском направлении
Рогов: ВС России активно наносят авиаудары ФАБ-1500 по ВСУ на Времевском направлении
Российские силы несколько последних дней активно наносят удары авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 по позициям ВСУ в районе Старомайорского, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, несколько дней ведется отработка позиций ВСУ авиабомбами на Времевском направлении, в районе Старомайорского и Урожайного и количество ФАБов больше, чем когда-либо за последнее время, что говорит о подготовке к нашим активным действиям на данном направлении, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщил о продвижении российских войск в Старомайорском и Урожайном.