Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Путин и король Бахрейна продолжили переговоры в формате официального завтрака
Российский лидер Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа продолжили переговоры в формате официального завтрака, сообщили СМИ.
Отмечается, что данная часть переговоров закрыта для СМИ. Главы государств обсудили темы экономического и гуманитарного сотрудничества, а также наиболее острые внешнеполитические вопросы, в частности палестино-израильский конфликт и ближневосточное урегулирование, передает ТАСС.
Ранее Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе переговоров с Путиным попросил Москву поддержать проведение мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта под эгидой ООН.