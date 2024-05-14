Песков не увидел связи между задержаниями граждан США в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Если в России задерживаются граждане США, то они задерживаются по подозрению в нарушении закона, каждый случай имеет свои обстоятельства и детали, потому «вряд ли можно делать какие-то обобщения», цитирует Пескова ТАСС.

Также он заявил, что Кремль не знает о местонахождении задержанных в последнее время американцев.

Ранее в столице арестовали американского гражданина Анжело Джозефа Таларико Четвертого за оскорбление полицейских.

До этого в Москве арестовывали американца Рассела Уильяма Никума на десять суток за мелкое хулиганство. Согласно данным прессы, он залез через окно в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и там заснул.