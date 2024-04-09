Патрушев заявил о стремлении Запада нанести стратегическое поражение России

Секретарь Совбеза Патрушев: Запад не приемлет сильную и самостоятельную Россию

Tекст: Вера Басилая

Патрушев заявил о массе вызовов, которые ставят перед Россией геополитические оппоненты. По его словам, США и их союзники наотрез отказались признать коренные интересы России по нацбезопасности и пытаются нанести поражение стране, как на поле боя, так и в других сферах, передает ТАСС.

Ранее Патрушев назвал целью США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения.