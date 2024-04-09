Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.6 комментариев
Патрушев заявил о стремлении Запада нанести стратегическое поражение России
Секретарь Совбеза Патрушев: Запад не приемлет сильную и самостоятельную Россию
Страны Запада не хотят видеть Россию сильным и самостоятельным государством и намерены всеми силами нанести ей стратегическое поражение, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ.
Патрушев заявил о массе вызовов, которые ставят перед Россией геополитические оппоненты. По его словам, США и их союзники наотрез отказались признать коренные интересы России по нацбезопасности и пытаются нанести поражение стране, как на поле боя, так и в других сферах, передает ТАСС.
Ранее Патрушев назвал целью США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения.