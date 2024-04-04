Эксперт назвал задачи профсоюзов России на ближайшие шесть лет

Политолог Асафов: Путин перезагрузил профсоюзное движение в России

Tекст: Андрей Резчиков

«В диалоге президента с профсоюзами и работодателями важным местом является реализация той государственной политики, автором которой является Владимир Путин. Эта госполитика изложена в его недавнем послании Федеральному собранию. Мы еще увидим новые поручения правительству и новые майские указы. Суть этого заключается в создании условий для человека труда и тех, кто только получает профессию», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов.

«Кроме того, достижение экономического роста и защита суверенитета невозможны без совместной работы бизнеса, профсоюзов, общества и правительства. Президент, который задает эти направления работы, говорит о важности совместного решения комплексных задач, стоящих перед страной», – продолжил политолог.

По словам Асафова, российские профсоюзы стали эффективным институтом защиты прав трудящихся, агрегатором интересов людей труда. В том, что стране растут реальные доходы граждан и уровень их благосостояния, есть и заслуга профсоюзных организаций. «История профсоюзного движения знала разные периоды, в том числе те, когда это движение было отодвинуто на периферию. Владимир Путин перезагрузил подход к профсоюзному движению. И сейчас оно крепко стоит на ногах, участвует в важных общенациональных процессах. Это не только защита интересов людей труда в самых разных сферах, но и инициативное участие в формировании госполитики по этому вопросу», – отметил спикер.

Эксперт подчеркивает, что впереди перед профсоюзами стоят еще более серьезные задачи, так как предстоящие шесть лет станут эпохой интенсивного индустриального развития. «Перед страной и профсоюзами стоят новые вызовы. Учитывая характер совместной работы, который мы видим и по сегодняшней встрече, все эти задачи будут решены», – прогнозирует Асафов.

Политолог особо отметил призыв президента к профсоюзам заниматься воспитательной и образовательной работой с подрастающим поколением. «Воспитательная и просветительская работа очень важна, потому что именно за подрастающим поколением, как сказал президент, будущее. Важно, чтобы оно получало опыт и впитывало в себя ценности, которые стали бы для него морально-нравственным базисом», – считает Асафов.

В четверг президент Владимир Путин участвовал в заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России. В своей речи Владимир Путин отметил, что профсоюзное движение «всегда строилось не только вокруг защиты трудовых, социальных прав граждан, это, безусловно, главное, но и на основе таких ценностей, как взаимная поддержка, правда и справедливость, служение своему народу и стране в целом».

Президент напомнил о своем поручении правительству отработать в следующем году в рамках пилотных проектов в регионах новую модель оплаты труда бюджетников, включая работников образования, здравоохранения, культуры и научной сферы. «Это сложная работа, она капиталоемкая, но, конечно, она нужна. Я очень рассчитываю на то, что в таком позитивном, зрелом диалоге с профсоюзами мы найдем решение», – сказал Путин.

Российский лидер выразил слова благодарности и тем, «кто сейчас, по сути, возрождает систему профсоюзов, защиты интересов и прав трудящихся на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии». «Это сложная работа, непростая и опасная иногда, очень нужная. Спасибо», – обратился Путин.

По его словам, общей целью является построение в стране общества, где все граждане сотрудничают для достижения общих результатов и благ, где каждый имеет возможность работать и развиваться как личность, пользоваться экономической свободой и получать защиту от бедности и безработицы. «В таком обществе гарантированы права на достойную жизнь для всех людей независимо от их пола, возраста, состояния здоровья, национальности, семейного и социального положения, религиозных и политических убеждений. Мы видим Россию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», – подчеркнул президент.