Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.7 комментариев
Больше всех на еду среди стран ЕАЭС тратят в Казахстане
Исследование показало, что казахстанские семьи тратят больше всех на еду среди стран ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подвела итоги исследования уровня жизни населения в ЕАЭС за 2018-2022 годы. Согласно данным ЕЭК, казахстанские семьи тратят больше всех на еду среди стран ЕАЭС – 44,4% от своих совокупных расходов.
В исследовании, сообщается в Telegram-канале «Sputnik Казахстан», говорится, что в 2022 году по сравнению с 2021 годом среднемесячная зарплата выросла во всех странах ЕАЭС. В России она составила 969 долларов, в Казахстане – 673 долларов, в Беларуси – 623 долларов, в Армении – 541 доллар, в Кыргызстане – 316 долларов.
На продукты питания в 2022 году в странах ЕАЭС тратили: в Армении – 44,5%, в Белоруссии – 36,8%, в Казахстане – 51,2%, в Кыргызстане – 47,3%, в России – 32,9%.
Ранее в ООН сообщили, что в 2022 году в мире выбрасывали более 1 млрд порций еды за сутки, в то время как треть человечества столкнулась с отсутствием продовольственной безопасности.