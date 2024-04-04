Азербайджан решил привлечь российских миротворцев к разминированию в Карабахе

Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.3 комментария
Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.3 комментария
Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.0 комментариев
Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.19 комментариев
Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16
По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.
«Это ужасно, но я радуюсь», – приводит ее слова канал «360».
Ранее Лазарева в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.
В «Яндексе» заявили, что такой ответ был единичным случаем и сейчас колонка так не отвечает, передает РИА «Новости».
Там также отметили, что «Алиса» регулярно обучается и старается подбирать подходящие фразы для диалога. «Для части вопросов, на которые Алиса не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников», – добавили в компании.
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина ранее выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий. Она привела ответ «Алисы» в пример того, как некорректная информация может негативно влиять на детей.
Напомним, «Алиса» на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, отвечала, что «она всего лишь призрак убитой девочки и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя потому, что он и лишил ее жизни».
Министр обороны Франции Лекорню осудил теракт в Подмосковье в разговоре с Шойгу
Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил солидарность близким погибших, передает ТАСС.
Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.
Ранее Национальное собрание Франции почтило минутой молчания память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Спикер МИД Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
В своем Telegram-канале она указала, что одним из кричащих примеров стал пресс-релиз по итогам прошедшего 21 марта в Брюсселе саммита по ядерной энергетике, который был охарактеризован как исторический, глобальный и исключительный – как и «все, что происходит под их руководством».
Дипломат отметила, что по итогу на саммите о ядерной энергетике отсутствовали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию и Иран.
По словам Захаровой, эксперты увидели провал «исторического саммита». Особенно с учетом того, что до форума был анонсирован «глобальный» документ – Совместная декларация, который по факту оказался пшиком.
«Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», – заключила она.
Ранее Захарова указывала на деградацию руководства Совета Европы.
Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
«Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.
В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.
«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.
Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.
Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.
Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.
За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.
По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.
Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.
Экс-глава отдела полиции Коммунарки Андрей Тургенев задержан в Москве
По информации близкого к МВД источника, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции, передает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Как прокомментировали газете ВЗГЛЯД в ГУ МВД России по Москве, в настоящее время начальник МО МВД России «Коммунарский» уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения обязанностей.
Уточняется, что при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.
Летом 2023 года московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России.
Актер Аверин заявил, что никогда не уедет из России
Во время съемок сериала «Склифосовский» в Кисловодске актера спросили, мог бы он по завершении карьеры переехать жить в этот город или куда-то за границу, на что он ответил, что не может представить себе жизнь за рубежом, передает «Комсомольская правда».
«Я играю, дышу, говорю на русском языке. Я не представляю себе жизни без своей страны. Не потому, что сейчас все кидаются говорить, какие они русские. Но тем не менее я по-другому жить не могу, не смогу думать и чувствовать на другом языке», – сказал он.
Ранее Аверин призвал не вырезать из фильмов уехавших из России артистов.
Он отметил, что в предупреждении США России говорилось о месте «публичного скопления», передает РИА «Новости».
Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе».
Грушко: Базы НАТО в случае их появления на Украине будут законной целью для ВС России
В интервью RT дипломат подчеркнул, что подобные объекты будут уничтожены, как это произошло с Яворовским полигоном. Он напомнил, что на территории Украины НАТО уже тренировало войска, что является «абсолютно законной целью» для России.
«Гореть будут эти базы», – пообещал Грушко.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО, даже одной или двух из них, могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта, ситуация при таком сценарии приобретет совершенно иной масштаб.
В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны россиянин и два иностранца, все выходцы из Средней Азии, указало ведомство, передает ТАСС.
Их подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».
Двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.
До этого один из задержанных в Дагестане признал, что снабжал оружием напавших на «Крокус».
В телефоне пятиклассницы обнаружили десятки переписок с ее возможными половыми партнерами, сообщает портал E1.
Напомним, в марте стало известно о возбуждении уголовного дела из-за снятого на видео группового секса с 11-летней девочкой. Школьникам в Первоуральске, причастным к этому, грозит колония по статье об изнасиловании, пишет «Лента.ру».
По информации СМИ, девочка сама приглашала мальчиков к себе и инициировала секс, чтобы поздравить их с Днем защитника Отечества.
Источник издания E1 утверждает, что у пятиклассницы был партнер, с которым она занималась сексом «уже 15 раз». При этом возраст мальчика не уточняется. Источник утверждает, что секс происходил по согласию со стороны девочки. Иногда половой акт происходил в подъезде, несмотря на то, что мама запретила ей выходить гулять, говорится в публикации.
Житель Первоуральска рассказал изданию, что девочка «сама писала всем мальчикам и предлагала переспать». Причем, как утверждает источник, девочка писала «не намеками, а напрямую предлагала». При этом переписка, по его словам, не сохранилась. «Этой девочке надо лечить голову», – сказал житель Первоуральска.
Утверждается также, что в телефоне у пятиклассницы нашли переписку еще со множеством мальчиков, из которой следует, что они были половыми партнерами 11-летней девочки. Источник Е1 не исключил, что и в отношении этих молодых людей будет заведено уголовное дело.
Источник добавляет, что общественность слабо верит в версию, что пятиклассницу изнасиловали.
Родственница пятиклассницы настаивает на том, что девочку совратили, и пообещала, что в ситуации будут разбираться, чтобы понять, кто «довел ситуацию до таких извращений, какой именно мальчик». «Девочка самостоятельно до такого бы не додумалась, ее явно спровоцировали к таким мыслям и действиям», – подчеркивает родственница пятиклассницы.
Напомним, групповой секс, ставший причиной скандала в городе, произошел накануне 23 февраля. По разным данным, парней было двое или трое. 14-летние подростки сняли процесс на видео, чтобы «похвастаться сверстникам». Когда ролики в телефоне увидела мать одного из восьмиклассников, она обратилась в полицию с требованием наказать девочку за совращение ее сына.
Полицейские провели беседу со всеми участниками истории, СК позднее открыл уголовное дело. Мальчикам грозит до шести лет колонии – максимальный срок наказания для подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Сикорский: НАТО приняло решение о создании миссии на Украине
По словам Сикорского, это не означает, что НАТО вступит в конфликт напрямую, передает РИА «Новости».
Миссия позволит задействовать «координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», пояснил он. В частности, это даст возможность большему числу украинских военных проходить обучение в Польше, сказал министр.
Ранее Кремль предупредил о непоправимых последствиях отправки западных военных на Украину.
Экс-президент Франции Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией
Он отметил, что Россия даже допускает, что Париж мог поддерживать теракты в Москве. «Моя рекомендация: никаких контактов с Россией», – приводит его слова ТАСС.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. В Минобороны России заявили, что Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».
Место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом попало под ракетный удар
По словам Лебедева, пораженная цель находится в районе Мерефянского механического завода недалеко от Харькова, передает ТАСС.
На прошлой неделе российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ.