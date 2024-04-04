Утверждена новая редакция приказа об аттестации выпускников из новых регионов

Утверждена новая редакция приказа о прохождении аттестации выпускников из новых регионов

Особенности касаются двух категорий участников: выпускников, обучающихся в новых регионах, и переехавших из этих регионов и обучающихся на территории других регионов России.

Изменения предусматривают, что требование о необходимости прохождения итогового собеседования по русскому языку для допуска к ГИА-9 и написания итогового сочинения (изложения) для допуска к ГИА-11 в этом учебном году по решению властей новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором не применяется для обучающихся в новых регионах.

Выпускники, переехавшие из новых регионов в другие регионы России, самостоятельно принимают решение об участии в итоговом собеседовании и итоговом сочинении.

Участники ГИА-9, обучающиеся в новых регионах, по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором проходят ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике и (или) в форме промежуточной аттестации.

Участники ГИА-9, переехавшие из новых регионов и обучающиеся на территории других регионов России, самостоятельно принимают решение о выборе формы прохождения ГИА-9 (государственный выпускной экзамен или промежуточная аттестация).

Они могут изменить выбранную ранее форму. Для этого необходимо подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) региона не позднее чем за две недели до дня начала соответствующего экзамена.

Участники ГИА-11, обучающиеся в новых регионах, по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором проходят ГИА-11 в форме ГВЭ по русскому языку и математике и (или) в форме промежуточной аттестации. Вне зависимости от формы ГИА-11, выпускники, обучающиеся в новых регионах, по своему выбору смогут пройти ГИА-11 в форме ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень). Также можно сочетать формы ГИА-11 по русскому языку и математике (например, русский язык сдать в форме ЕГЭ, а математику – в форме ГВЭ).

ЕГЭ по другим учебным предметам они могут сдать по своему желанию для предоставления результатов в вузы.

Участники ГИА-11, переехавшие из новых регионов и обучающиеся на территории других регионов России, самостоятельно принимают решение о выборе формы прохождения ГИА-11 (ЕГЭ, или ГВЭ, или промежуточная аттестация). Можно сочетать формы ГИА-11 по русскому языку и математике (например, русский язык сдать в форме ЕГЭ, а математику – в форме ГВЭ).

Также можно изменить выбранную ранее форму. Для этого необходимо подать заявление в ГЭК региона не позднее чем за две недели до дня начала соответствующего экзамена.

Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.