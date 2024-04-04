Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Утверждена новая редакция приказа об аттестации выпускников из новых регионов
Утверждена новая редакция приказа о прохождении аттестации выпускников из новых регионов
Утверждена новая редакция совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА-9 и ГИА-11) в 2023/24 учебном году для учащихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Особенности касаются двух категорий участников: выпускников, обучающихся в новых регионах, и переехавших из этих регионов и обучающихся на территории других регионов России.
Изменения предусматривают, что требование о необходимости прохождения итогового собеседования по русскому языку для допуска к ГИА-9 и написания итогового сочинения (изложения) для допуска к ГИА-11 в этом учебном году по решению властей новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором не применяется для обучающихся в новых регионах.
Выпускники, переехавшие из новых регионов в другие регионы России, самостоятельно принимают решение об участии в итоговом собеседовании и итоговом сочинении.
Участники ГИА-9, обучающиеся в новых регионах, по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором проходят ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике и (или) в форме промежуточной аттестации.
Участники ГИА-9, переехавшие из новых регионов и обучающиеся на территории других регионов России, самостоятельно принимают решение о выборе формы прохождения ГИА-9 (государственный выпускной экзамен или промежуточная аттестация).
Они могут изменить выбранную ранее форму. Для этого необходимо подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) региона не позднее чем за две недели до дня начала соответствующего экзамена.
Участники ГИА-11, обучающиеся в новых регионах, по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором проходят ГИА-11 в форме ГВЭ по русскому языку и математике и (или) в форме промежуточной аттестации. Вне зависимости от формы ГИА-11, выпускники, обучающиеся в новых регионах, по своему выбору смогут пройти ГИА-11 в форме ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень). Также можно сочетать формы ГИА-11 по русскому языку и математике (например, русский язык сдать в форме ЕГЭ, а математику – в форме ГВЭ).
ЕГЭ по другим учебным предметам они могут сдать по своему желанию для предоставления результатов в вузы.
Участники ГИА-11, переехавшие из новых регионов и обучающиеся на территории других регионов России, самостоятельно принимают решение о выборе формы прохождения ГИА-11 (ЕГЭ, или ГВЭ, или промежуточная аттестация). Можно сочетать формы ГИА-11 по русскому языку и математике (например, русский язык сдать в форме ЕГЭ, а математику – в форме ГВЭ).
Также можно изменить выбранную ранее форму. Для этого необходимо подать заявление в ГЭК региона не позднее чем за две недели до дня начала соответствующего экзамена.
Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.