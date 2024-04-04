Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Профсоюзы предложили привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету
На XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ее глава Михаил Шмаков заявил, что МРОТ должен рассчитываться на основе минимального потребительского бюджета, который, по подсчетам профсоюзов, составляет 49 951 рубль.
В своем выступлении Шмаков подчеркнул, что профсоюзы поддерживают предложение президента Владимира Путина о росте МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году, но считают, что в долгосрочной перспективе необходимо ориентироваться на минимальный потребительский бюджет, передает ТАСС.
По расчетам ФНПР, минимальный потребительский бюджет без учета семейной нагрузки в четвертом квартале 2023 года составил 49 951 рубль.
В послании Федеральному собранию Путин заявил, что МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. рублей.