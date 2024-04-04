Профсоюзы предложили привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету

Tекст: Кристина Цыцура

В своем выступлении Шмаков подчеркнул, что профсоюзы поддерживают предложение президента Владимира Путина о росте МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году, но считают, что в долгосрочной перспективе необходимо ориентироваться на минимальный потребительский бюджет, передает ТАСС.

По расчетам ФНПР, минимальный потребительский бюджет без учета семейной нагрузки в четвертом квартале 2023 года составил 49 951 рубль.

В послании Федеральному собранию Путин заявил, что МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. рублей.