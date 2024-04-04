Лавров сообщил, что Россия полностью решит задачи по обеспечению безопасности

Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.16 комментариев
От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.10 комментариев
Мишустин: Средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей
Мишустин, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о невозможности прожить на заработную плату в 20 тыс. рублей в месяц, отметил, что «20 тыс. рублей в среднем – это не так». По его словам, средняя зарплата в стране 73 тыс. рублей, передает ТАСС.
Он добавил, что может предоставить все расчеты, и отметил, что данная информация получена от работодателей. Мишустин уточнил, что учтены все выплаты, которые «работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам СВО».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже.
Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16
По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.
В «Яндексе» заявили, что такой ответ был единичным случаем и сейчас колонка так не отвечает, передает РИА «Новости».
Там также отметили, что «Алиса» регулярно обучается и старается подбирать подходящие фразы для диалога. «Для части вопросов, на которые Алиса не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников», – добавили в компании.
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина ранее выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий. Она привела ответ «Алисы» в пример того, как некорректная информация может негативно влиять на детей.
Напомним, «Алиса» на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, отвечала, что «она всего лишь призрак убитой девочки и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя потому, что он и лишил ее жизни».
Министр обороны Франции Лекорню осудил теракт в Подмосковье в разговоре с Шойгу
Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил солидарность близким погибших, передает ТАСС.
Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.
Ранее Национальное собрание Франции почтило минутой молчания память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Мишустин заявил о завершении клинического исследования лекарства от болезни Бехтерева
Как указал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, в России завершаются исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева. По его словам, ученые со всего света бились над тем, как можно остановить ее развитие, а российским ученым удалось создать препарат, способный помочь десяткам тысяч людей, передает ТАСС.
Разработка уникального лекарства, не имеющего аналогов, велась российской биотехнологической компанией «Биокад» совместно с учеными РНИМУ им. Н. И. Пирогова. В феврале 2024 года «Биокад» подала документы на регистрацию препарата в Минздрав России.
Ранее академик Сергей Лукьянов рассказал историю разработки первого в классе препарата, созданного компанией BIOCAD от болезни Бехтерева, лекарство он испытал на себе.
«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее Путин заслушал доклады главы МЧС, а также губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками, дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям.
«Это ужасно, но я радуюсь», – приводит ее слова канал «360».
Ранее Лазарева в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.
Российский лидер отметил, что уже «запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов Федерации на 2024–2026 годы». По его словам, они охватывают самые разные направления и сферы», передает ТАСС.
«Значимые результаты есть – значимые, незначимые, но во всяком случае результаты точно есть. За 2022-2023 годы завершены работы на более чем 10 тыс. объектов только по линии федеральных заказчиков», – добавил глава государства.
Ранее Владимир Путин сообщил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены.
Спикер МИД Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
В своем Telegram-канале она указала, что одним из кричащих примеров стал пресс-релиз по итогам прошедшего 21 марта в Брюсселе саммита по ядерной энергетике, который был охарактеризован как исторический, глобальный и исключительный – как и «все, что происходит под их руководством».
Дипломат отметила, что по итогу на саммите о ядерной энергетике отсутствовали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию и Иран.
По словам Захаровой, эксперты увидели провал «исторического саммита». Особенно с учетом того, что до форума был анонсирован «глобальный» документ – Совместная декларация, который по факту оказался пшиком.
«Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», – заключила она.
Ранее Захарова указывала на деградацию руководства Совета Европы.
Новый комплекс существенно ускорит работу подразделений РЭБ и операторов БПЛА, а также может применяться для защиты гражданских объектов от атак дронов, передают «Известия» со ссылкой на представителя волонтерского проекта «Локтар».
«Грань» позволяет одному человеку в течение нескольких минут проанализировать радиообстановку, обнаружить противника и передать данные о цели на командный пункт, рассказали разработчики.
Комплекс способен пеленговать все используемые БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на тактические расстояния, поддерживает дополнительные каналы связи и быстрый обмен данными между бойцами.
В феврале в России было запущено серийное производство ударной беспилотной платформы «Скальпель».
Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
«Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.
В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.
«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.
Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.
Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.
Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.
За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.
По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.
Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.
Мишустин: Госдолг России находится на безопасном уровне в 17% ВВП
Он отметил, что у российских «в кавычках или бывших» партнеров дела обстоят иначе, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Мишустина, расходы на обслуживание госдолга России хотя и выросли, но произошло это из-за роста стоимости займов.
Ранее глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.
Актер Аверин заявил, что никогда не уедет из России
Во время съемок сериала «Склифосовский» в Кисловодске актера спросили, мог бы он по завершении карьеры переехать жить в этот город или куда-то за границу, на что он ответил, что не может представить себе жизнь за рубежом, передает «Комсомольская правда».
«Я играю, дышу, говорю на русском языке. Я не представляю себе жизни без своей страны. Не потому, что сейчас все кидаются говорить, какие они русские. Но тем не менее я по-другому жить не могу, не смогу думать и чувствовать на другом языке», – сказал он.
Ранее Аверин призвал не вырезать из фильмов уехавших из России артистов.
Экс-глава отдела полиции Коммунарки Андрей Тургенев задержан в Москве
По информации близкого к МВД источника, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции, передает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Как прокомментировали газете ВЗГЛЯД в ГУ МВД России по Москве, в настоящее время начальник МО МВД России «Коммунарский» уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения обязанностей.
Уточняется, что при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.
Летом 2023 года московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России.
Он отметил, что в предупреждении США России говорилось о месте «публичного скопления», передает РИА «Новости».
Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе».