Путин призвал школьников знать и уважать честный труд

Tекст: Алексей Дегтярев

«Наша общая с вами задача, чтобы эти ценности в полной мере разделяло и будущее поколение России. И чтобы у сегодняшних школьников, студентов, молодых ребят, что называется, с учебной скамьи формировалось уважение к честному, ответственному труду, чтобы они росли на примерах наших выдающихся соотечественников, представителей трудовых династий», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что выдающимся россиянам нужно посвящать книги, фильмы и больше рассказывать молодежи про них.

Он попросил профсоюзы активно включиться в нацпроект «Молодежь и дети», а также сотрудничать с «Движением первых», Росмолодежью, обществом «Знание», в том числе в качестве наставников.

«У вас очень много таких людей, которые могут и, конечно, выполняют уже, которые могут включиться в эту работу», – отметил президент.

Глава государства отметил, что важно учиться у самой молодежи, «такая дорога должна быть с движением в обе стороны». «Мы должны чувствовать новое поколение людей, понимать их и реагировать на их запросы», – заключил он.