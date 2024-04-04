Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Путин призвал школьников знать и уважать честный труд
Учащимся со школьной парты нужно знать и уважать честный труд, профсоюзам следует включиться в работу по нацпроекту «Молодежь и дети», заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Наша общая с вами задача, чтобы эти ценности в полной мере разделяло и будущее поколение России. И чтобы у сегодняшних школьников, студентов, молодых ребят, что называется, с учебной скамьи формировалось уважение к честному, ответственному труду, чтобы они росли на примерах наших выдающихся соотечественников, представителей трудовых династий», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он добавил, что выдающимся россиянам нужно посвящать книги, фильмы и больше рассказывать молодежи про них.
Он попросил профсоюзы активно включиться в нацпроект «Молодежь и дети», а также сотрудничать с «Движением первых», Росмолодежью, обществом «Знание», в том числе в качестве наставников.
«У вас очень много таких людей, которые могут и, конечно, выполняют уже, которые могут включиться в эту работу», – отметил президент.
Глава государства отметил, что важно учиться у самой молодежи, «такая дорога должна быть с движением в обе стороны». «Мы должны чувствовать новое поколение людей, понимать их и реагировать на их запросы», – заключил он.