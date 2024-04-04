Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Рэпер Молодой Платон оштрафован за пропаганду наркотиков
Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Платона Степашина, известного как Молодой Платон, на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях.
Суд установил, что Степашин опубликовал в соцсетях и на музыкальных платформах композиции, содержащие тексты, пропагандирующие наркотики, передает ТАСС.
В пресс-службе суда сообщили, что «в текстах песен» рэпера «имеются признаки состава административного правонарушения», предусмотренного ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ.
Ранее суд Москвы оштрафовал комика Руслана Белого* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иноагентах.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом