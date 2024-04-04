Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.0 комментариев
Комиссия Кремля рекомендовала назначить Подносову председателем Верховного суда
Комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ.
«Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ», – сообщил источник ТАСС в комиссии.
Комиссия также обсудила кандидатуры на должности судей федеральных судов, внесенные на рассмотрение главы государства. Приняты решения по 432 кандидатам.
Подносова родилась в 1953 году в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. Прошла путь от юриста на заводе и консультанта облисполкома до председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году перешла на работу в ВС.
Должность председателя Верховного суда России стала вакантной после смерти 23 февраля Вячеслава Лебедева, возглавлявшего высшую судебную инстанцию с 1989 года. Для отбора был объявлен конкурс. Кандидатура Подносовой стала единственной.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 1 апреля рассмотрела ее кандидатуру, после чего представила заключение президенту.