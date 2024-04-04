В новые регионы начали поступать посылки от НКО «Справедливая помощь Доктора Лизы»

До января 2025 года организация обеспечит самым необходимым 2,5 тыс. нуждающихся, три медицинских учреждения и пять пунктов временного размещения беженцев.

Помощь предоставляется в рамках проекта «Время помогать соотечественникам: оказание адресной гуманитарной помощи для граждан из зон боевых действий и новых регионов в местах проживания и временного размещения». Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

В конце марта команда НКО передала наборы с продуктами и средствами личной гигиены жителям Донецкой и Луганской народных республик. Часть из них была доставлена по адресам лежачих взрослых и детей с инвалидностью. На протяжении 11 месяцев гуманитарную помощь будут получать прежде всего люди, которые не могут покинуть свои дома. Заявки от местных жителей принимают два куратора в ЛНР и ДНР.

В ходе проекта «Время помогать соотечественникам» сотрудники организации будут поддерживать жителей населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий, и беженцев.

Подопечные проекта будут получать продукты питания, канцелярские товары, лекарства и технические средства реабилитации. Помимо этого, команда поможет пунктам временного размещения и закупит для них комплекты постельного белья, средства личной гигиены и другие необходимые товары. Авторы проекта также собирают заявки от медицинских учреждений новых регионов и, ориентируясь на составленный врачами список, закупят необходимое оборудование и расходные материалы.