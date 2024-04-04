Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.0 комментариев
Песков анонсировал выступление Путина на XII съезде ФНПР
В четверг президент Владимир Путин намерен выступить на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент выступит на съезде ФНПР, также там выступит глава Федерации Михаил Шмаков, указал Песков, передает ТАСС.
Также в четверг пройдет совещание президента с правительством на тему молодежной политики. С докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов и глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
По словам представителя Кремля, Путин комбинирует очные мероприятия и формат видеоконференцсвязи (ВКС).
«Работа в формате ВКС оказалась действительно эффективной», – отметил Песков. По его словам, этот формат позволяет проводить мероприятия оперативно.