Рособрнадзор назвал ситуацию с внесением текста Алексиевич в варианты ЕГЭ провокацией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему среди текстов в прошедшем 26 марта досрочном ЕГЭ по русскому языку, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент произведения Алексиевич «Чернобыльская молитва», передает ТАСС.

В Рособрнадзоре пояснили, что в восстановленные варианты экзамена досрочного периода ЕГЭ, размещенные на частных тренировочных ресурсах, включили произведения, которых на самом экзамене не было. Ведомство рассматривает данную ситуацию как сознательную провокацию.

Информация об использовании текста Алексиевич в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку во время досрочного периода 2024 года не соответствует действительности.

В Рособрнадзоре призвали пользоваться только официальными источниками информации о ЕГЭ и добавили, что ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их владельцах и модераторах.

Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, что у школьников появится возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету для набора баллов.