Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.3 комментария
Рособрнадзор назвал ситуацию с внесением текста Алексиевич в варианты ЕГЭ провокацией
Текст белорусской писательницы Светланы Алексиевич был размещен на частных тренировочных ресурсах подготовки к ЕГЭ, которые не контролируются Рособрнадзором и не использовались на досрочном экзамене по русскому языку, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему среди текстов в прошедшем 26 марта досрочном ЕГЭ по русскому языку, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент произведения Алексиевич «Чернобыльская молитва», передает ТАСС.
В Рособрнадзоре пояснили, что в восстановленные варианты экзамена досрочного периода ЕГЭ, размещенные на частных тренировочных ресурсах, включили произведения, которых на самом экзамене не было. Ведомство рассматривает данную ситуацию как сознательную провокацию.
Информация об использовании текста Алексиевич в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку во время досрочного периода 2024 года не соответствует действительности.
В Рособрнадзоре призвали пользоваться только официальными источниками информации о ЕГЭ и добавили, что ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их владельцах и модераторах.
Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, что у школьников появится возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету для набора баллов.