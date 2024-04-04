Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.3 комментария
МИД пообещал сделать политические выводы после расследования теракта в «Крокусе»
Захарова: Москва сделает политические выводы после расследования теракта в «Крокусе»
Россия после расследования теракта в «Крокус Сити Холле» сделает соответствующие политические выводы на основе установленных фактов, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, необходимо четко установить истину, после чего уже делать политические выводы, передает ТАСС.
Дипломат добавила, что помимо политических, будут сделаны выверенные выводы в области правоохранительных органов и судебной власти.
Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе».