Производство Boeing 737 резко упало из-за усиленных проверок FAA

Производство Boeing 737 резко упало из-за усиленных проверок Федерального управления гражданской авиации США

Tекст: Денис Тельманов

Снижение производства связано с усилением контроля со стороны Федерального управления гражданской авиации США (FAA) за заводами Boeing, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Отмечается, что регулятор проводит дополнительные проверки после инцидента с разгерметизацией салона самолета Alaska Airlines в январе этого года.



По данным источников, ежемесячный объем производства Boeing 737 MAX в настоящее время значительно ниже установленного FAA лимита в 38 самолетов. В конце марта показатель упал до однозначных цифр.

Представитель Boeing сослался на слова финансового директора компании Брайана Уэста, который в прошлом месяце заявил о принятии ряда мер по повышению качества продукции и восстановлению доверия, включая сокращение объема незавершенных работ.

Уэст также отметил, что FAA проводит более жесткие аудиты, чем когда-либо прежде.

Boeing предпринял усилия по сокращению объема незавершенного производства, когда самолеты перемещаются по сборочной линии, а недоделки с предыдущих этапов еще не устранены. Это приводит к снижению общей производительности и, следовательно, поставок.

Ужесточение контроля со стороны FAA стало следствием возросшего внимания к Boeing после инцидента с дверью на самолете Alaska Airlines.

Замедление производства Boeing, вероятно, скажется на авиационной отрасли. Авиакомпаниям придется сокращать рейсы или продлевать существующие договоры аренды самолетов, чтобы удовлетворить спрос.

Традиционно объемы производства и поставок шли рука об руку. Однако приостановка эксплуатации Boeing 737 MAX в 2019-2020 годах и сбои, вызванные пандемией, привели к накоплению избытка самолетов, что затрудняет оценку темпов производства по данным о поставках.

Эксперты-аналитики отслеживают количество первых испытательных полетов новых самолетов каждый месяц, чтобы оценить скорость производства Boeing 737 MAX. По данным Cirium Ascend, в марте Boeing совершил 13 испытательных полетов с новыми MAX, после 11 в феврале. В середине 2023 года этот показатель достигал пика в 38 самолетов в месяц.

Для сравнения, Airbus, основной конкурент Boeing, в первом квартале поставил в среднем 46 самолетов семейства A320neo в месяц.

Снижение производства Boeing также негативно влияет на позиции компании CFM International, совместное предприятие GE Aerospace и французской Safran, являющееся единственным поставщиком двигателей для Boeing 737 MAX.

Компания получает оплату за двигатели только после поставки полностью собранных самолетов авиакомпаниям. В прошлом месяце генеральный директор GE Aerospace Ларри Калп заявил, что Boeing по-прежнему получает двигатели LEAP-1B по договорной цене.

Аналитики считают, что компании постараются сохранить статус-кво как можно дольше. Однако некоторые источники в отрасли выражают сомнения в том, как долго сможет накапливаться избыток двигателей.

В декабре 2019 года, когда Boeing 737 MAX был приостановлен в эксплуатации из-за проблем с безопасностью, CFM заключила соглашение о поставке 10 двигателей в неделю в качестве минимально необходимого объема для покрытия расходов.