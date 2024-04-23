Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.5 комментариев
Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
Главком ВС Норвегии заявил, что не ожидал такой скорости совершенствования ВС России
Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен изданию Breaking Defense.
Кристофферсен утверждает, что Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в прошлом году, а санкции не смогли повлиять на модернизацию российских сил, ожидаемого эффекта от рестрикций не получилось, передает РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о подавляющем преимуществе российских войск над украинскими.