Обвиняемого в попытке взорвать Прозорова зарегистрировали в доме в Орске

Стало известно о регистрации в доме в Орске обвиняемого в попытке взорвать экс-сотрудника СБУ Прозорова

Tекст: Антон Антонов

Арипова узнала Головченко по фотографиям и видео из суда – в Орске она оформила ему регистрацию в своем доме на Беломорской улице. Арипова рассказала, что в Орск Головченко приезжал к деду с женой-украинкой, медиком, «делать уколы», передает РИА «Новости».

«Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, (но он) не жил с нами», – пояснила Арипова, сообщив, что «рядом с нашим домом дед его жил».

В Орске Головченко был около трех лет назад, затем «не появлялся, не звонил, съехал и не писал». Ариповой, решившей снять его с регистрации, не удавалось дозвониться до Головченко.

Напомним, в Москве был подорван автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров. Обвиняемый в подрыве Головченко, по словам следователей, признал вину в ходе допросов. Сообщалось, что Головченко снимал дом в поселке Иглино под Уфой вместе с матерью, но не жил там уже несколько лет.