В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Игорь Терехов в субботу сообщил о взрыве, прозвучавшем в городе.
«В Харькове слышен взрыв», – написал градоначальник в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о взрывах в украинском Запорожье и Днепропетровской области, воздушную тревогу объявили в нескольких украинских регионах.