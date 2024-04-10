Российские военные ударили по энергосистеме Николаева

Tекст: Александра Юдина

По его словам, зафиксирован прилет в Михайло-Ларино, удар пришелся на подстанцию, после чего трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ вышли из строя, передает РИА «Новости».

Также Лебедев сообщил о перебоях со светом.

Накануне ВКС России ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области.