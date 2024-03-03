  • Новость часаНа Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
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    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    14 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    19 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 18:46 • Новости дня

    Новак назвал объемы сокращения добычи и экспорта нефти России во втором квартале

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. баррелей в сутки в рамках добровольных обязательств ОПЕК+, говорится в заявлении вице-премьера России Александра Новака.

    В заявлении также говорится, что в апреле сокращение добычи составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорт – 121 тыс. баррелей в сутки. В мае снижение добычи составит 400 тыс. б/с, экспорт – 71 тыс. б/с, в июне – 471 тыс. б/с, передает ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что государства-участники ОПЕК+ намерены сократить поставки и добычу нефти более чем на 2 млн баррелей в сутки (б/с) в первом квартале 2024 года.

    2 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие

    Express: Российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский ракетный комплекс «Сармат» может поражать несколько целей одновременно, он способен устроить конец света, пишет Express.

    Издание приводит ошеломляющие характеристики «Сармата»: в длину 35 метров, «Сатана-II» (по классификации НАТО – прим. ВЗГЛЯД) весит 220 тонн. По данным журналистов, ракета представляет собой несколько установок с независимым наведением, благодаря чему может поразить несколько целей одновременно, передает РИА «Новости».

    По данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» преодолевает всю территорию Европы и большую часть США, эта ракета не похожа ни на одну, которая есть у других стран.

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов. По его словам, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые скоро Россия продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

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    2 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Симоньян предложила Шольцу помощь

    Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных

    Симоньян предложила Шольцу помощь
    @ RT/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.

    В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца  «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».

    «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.

    Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

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    2 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам

    Пугачева после выхода нового альбома пообещала поклонникам новые песни к своему юбилею

    Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам
    @ Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам и анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.

    В видеообращении на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России)  она пообещала новые песни к своему юбилею, передает ТАСС.

    По ее словам, она узнала о выходе альбома «P.S» одной из последних, добавив, что ей очень приятно внимание.

    Ранее сообщалось, что Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S» 1 марта, в него вошли новые версии песен с юбилейного концерта певицы.

    До этого СМИ сообщали, что в альбоме «P.S.» будут представлены 11 новых композиций, среди которых «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Вольная» и так далее.

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    3 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    Немецкие СМИ: Германию втягивают в войну с Россией

    Журналист Кеппель: Офицеры бундесвера втягивают Германию в войну с Россией

    Немецкие СМИ: Германию втягивают в войну с Россией
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем Youtube-канале.

    По его словам, подобными разговорами генералы ВВС втягивают Германию все глубже в войну, и они будут либо уволены, либо наказаны со всей строгостью, передает РИА «Новости».

    Кеппель раскритиковал военных за легкомысленность в отношении перспективы мировой войны, указав, что Германия опять ведет мир к масштабному конфликту.

    Он добавил, что нет никакого осознания огромной опасности сложившейся ситуации.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 01:10 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ

    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ «Kirpi» за отсутствие печки

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в освобожденном городе Авдеевка и раскритиковали его за плохую работу печки.

    «С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», – рассказал РИА «Новости» командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль».

    По его словам, «Kirpi» была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.

    Ранее сообщалось, что российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

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    2 марта 2024, 20:07 • Новости дня
    Захарова рассказала о «теневом государстве» в Германии

    Захарова заявила, что Германией управляет теневая власть внутри госаппарата ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Существует неведомая для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, «теневое государство», которое сейчас и управляет Германией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что комментарии от правительственных структур Германии по поводу аудиозаписи разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту исходят не от официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники. Также, по ее словам, сообщения и оценки носят «чудовищно разнонаправленный характер»: обещания канцлера Германии Олафа Шольца разобраться, и реакцию замглавы комитета Бундестага по контролю за разведкой Родериха Кизеветтера, который не увидел ничего плохого в провале немецкой контрразведки.

    Захарова назвала также безответственными анонимные комментарии от минобороны ФРГ агентствам dpa и Tagesshau о том, что разговор немецких военных якобы был перехвачен.

    Дипломат считает, что такая реакция на скандал говорит о том, что в Германии нет единой власти, а между элитами, народом и правительством нет обратной связи. Захарова назвала цель в СМИ в Германии – поддерживать иллюзию народной демократии.

    По ее словам, в Германии существует «теневое государство», о котором пишут немцы. Эта неведомая для немецких избирателей сила внутри государственного аппарата ФРГ и управляет Германией.

    Захарова считает, что у немцев есть уникальный шанс спасти себя и вывести официальные власти на разговор, что происходит в стране.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 22:36 • Новости дня
    Дочь Орнеллы Мути стала моделью на Московской неделе моды

    Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли пригласили выйти на подиум на Московской неделе моды

    Дочь Орнеллы Мути стала моделью на Московской неделе моды
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на показе в рамках Московской недели моды

    «В рамках недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли, она станет моделью на показе Maison Esve», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.

    Отмечается, что показ пройдет 4 марта в 17:00 в ЦВЗ «Манеж».

    Ранее сообщалось, что Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.

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    2 марта 2024, 20:42 • Новости дня
    Средства ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом

    Губернатор Дрозденко: В Ленобласти сработали средства ПВО, поражены воздушные цели

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    О работе средств ПВО в Ленинградской области Дрозденко написал в своем Telegram-канале. Также он опубликовал момент поражения воздушной цели. По его словам, жертв и разрушений нет.

    Между тем, экстренные службы направлены в район Санкт-Петербургского порта Бронка из-за сообщений об инциденте, чтобы выяснить ситуацию, передает ТАСС со ссылкой на власти Петродворцового района Петербурга.

    Ранее жители Ленинградской области массово сообщили экстренным службам о напугавших их якобы «хлопках и взрывах» над Финским заливом, Источник РИА «Новости» сообщил, что поступали звонки по линии 112 от жителей Ломоносовского района Ленобласти.

    По словам сотрудника ЕДДС, соответствующие сообщения поступали, в частности, от жителей деревни Пеники и Малая Ижора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о появлении дрона в Петербурге, и какие меры должна принять Россия.

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    3 марта 2024, 00:44 • Новости дня
    Маск обвинил Байдена во лжи за желание решить проблему с нелегалами

    Маск назвал слова Байдена о желании решить проблему с нелегалами наглой ложью

    Tекст: Денис Тельманов

    Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что заявления президента США Джо Байдена о намерении решить проблему нелегальной иммиграции в США являются наглой ложью, поскольку она вызвана «94-мя исполнительными указами администрации Байдена».

    «Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью», – приводит слова Маска РИА «Новости».

    Отмечается, что Макс считает, что администрация президента вместо охраны границ «расстилает красную дорожку» перед нелегалами.

    При этом Маск заявил, что поддерживает рост законной иммиграции, но выступает против того, чтобы Америку наводняло «огромное число непроверенных людей».

    В течение трех лет, которые США руководит Байден, фиксируется наплыв нелегалов в страну. Так в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц в истории штатов.

    Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт, выступая в населенном пункте Игл-Пасс, возложили на действующего главу государства Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.

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    3 марта 2024, 15:05 • Новости дня
    Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино
    Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В селе Работино Запорожской области идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Как указал Рогов, в Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. По его словам, инициатива находится в руках российских солдат, которые штурмуют опорные пункты противника, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что украинские войска чувствуют натиск ВС России, поэтому в спешном порядке начали переброску подкреплений, чтобы любой ценой выполнить приказ по удержанию Работино.

    Накануне Рогов сообщил, что ВС России возобновили штурмовые действия около Работино в Запорожской области.

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    3 марта 2024, 09:19 • Новости дня
    Украинский солдат рассказал о панике и хаосе при отступлении из Авдеевки

    Washington Post: Солдаты ВСУ пожаловались на хаос и панику при отступлении из Авдеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отступление ВСУ из Авдеевки было неорганизованным и паническим, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат.

    Как приводит издание слова украинского военного, отступление было дорогой смерти, передает РИА «Новости». Он добавил, что наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами ВС России.

    Другой украинский солдат рассказал, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.

    Напомним, 26 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ.

    Коментарии (3)
    3 марта 2024, 14:13 • Новости дня
    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы

    Израильский политик Вайтман: Позиция Тель-Авива в отношении Москвы ужесточится

    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы, заявил глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн.

    Как указал Вейтманн Business Insider, заявление постпреда Израиля не появилось «на пустом месте». Отмечается, что оно прозвучало в эти выходные, когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями. Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, передает «Прайм».

    В настоящее время у Израиля «нет возможности» поставлять системы вооружения другим странам, но, по словам Вейтманна, это «только начало» исполнения обязательств Израиля перед Украиной. Он уточнил, что если украинский конфликт не закончится к тому времени, когда Израиль «разберется» с Газой, то «израильское оружие достанется Украине».

    Ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил, что Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками.

    В конце февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль.

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    3 марта 2024, 13:36 • Новости дня
    Во Франции рассказали о картонных кроватях и отсутствии кондиционеров в Олимпийской деревне

    Во Франции назвали «позором» жилищные условия в Олимпийской деревне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «позором» жилищные условия в Олимпийской деревне, построенной для Игр 2024 года в Париже.

    По его словам, Олимпийская деревня будет состоять из социального жилья, в котором не будет кондиционеров, а вместо этого спортсменам выдадут более 8 тыс. вентиляторов, передает РИА «Новости». Филиппо добавил, что комнаты площадью 12 кв. метров рассчитаны на двух атлетов, а туалет и вовсе один на четверых, при этом кровати в номерах сделаны из картона, а матрасы из переработанной лески.

    «Вот так Макронистан будет принимать олимпийских атлетов со всего мира на Играх 2024 года! Какой позор! Цель – еще раз унизить и оскорбить Францию на весь мир!» – заявил Филиппо.

    Ранее у чиновника парижской мэрии украли ноутбук с планами безопасности Олимпиады-2024.

    Коментарии (10)
    2 марта 2024, 22:15 • Новости дня
    НАК: Блокированные в ингушском Карабулаке боевики планировали совершить теракты

    Блокированные в ингушском Карабулаке боевики намеревались совершить теракты, сообщил НАК

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный антитеррористический комитет объявил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.

    «В городе Карабулак была обнаружена... группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», – передает сообщение НАК РИА «Новости».

    Отмечается, что группа была обнаружена во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий. Сейчас боевики заблокированы спецназом ФСБ, в городе введен режим проведения контртеррористической операции.

    Сейчас жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется силовиками.

    Ранее сообщалось, что спецрежим действует в границах четырех улиц города Карабулак – Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.


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    3 марта 2024, 06:05 • Новости дня
    За ночь средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом

    Средства ПВО сбили за ночь 38 украинских беспилотников над Крымом

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

    «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

    Отмечается, что дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА уничтожены над Республикой Крым.

    Ранее сообщалось, что ночью 3 марта на Крымском мосту временно перекрывали движение. Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    При этом в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

    Коментарии (25)
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    • Василий Стоякин Василий Стоякин
      Где на Украине искать нацистов

      Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

      14 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

      19 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

      2 комментария
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