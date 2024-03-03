Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.8 комментариев
Природный пожар начался в селе Астраханской области
МЧС России: Пожар тушат около села в Астраханской области
В районе села Осыпной Бугор в Астраханской области сотрудники МЧС тушат природный пожар, площадь которого составляет 1 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как указали в МЧС, пожарно-спасательные подразделения МЧС России защищают от природного пожара село в Астрахани. Отмечается, что горение камыша и сухой растительности происходит недалеко от села Осыпной Бугор в Приволжском районе. По данным пресс-службы, площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров, огнем пройдено 3 га, передает ТАСС.
В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники, их силы направлены на защиту домов и хозяйственных построек, проводится окарауливание пожара.
Напомним, 1 марта в областном центре Астраханской области загорелся камыш. Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.
В июле прошлого года в МЧС сообщали, что общая площадь природных пожаров на территории России составляла 1 млн га.