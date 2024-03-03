Природный пожар начался в селе Астраханской области

МЧС России: Пожар тушат около села в Астраханской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в МЧС, пожарно-спасательные подразделения МЧС России защищают от природного пожара село в Астрахани. Отмечается, что горение камыша и сухой растительности происходит недалеко от села Осыпной Бугор в Приволжском районе. По данным пресс-службы, площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров, огнем пройдено 3 га, передает ТАСС.

В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники, их силы направлены на защиту домов и хозяйственных построек, проводится окарауливание пожара.

Напомним, 1 марта в областном центре Астраханской области загорелся камыш. Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров.

В июле прошлого года в МЧС сообщали, что общая площадь природных пожаров на территории России составляла 1 млн га.