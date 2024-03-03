Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.6 комментариев
Асад пошутил про «нервное расстройство» после санкций Зеленского
Президент Сирии Башар Асад иронично отметил, что у него появилось «нервное расстройство» после санкций, введенных против него президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как пошутил сирийский лидер во время эксклюзивного интервью телеканалу «Соловьев Live», у него нервное расстройство с тех пор, передает ТАСС.
Асад добавил, что Зеленскому удалось его рассмешить своим решением, так как он был комиком еще до президентства, причем в этом качестве президент Украины был намного успешнее, чем в роли лидера нации.
Ранее Киев ввел санкции против главы Сирии Башара Асада, который поддержал спецоперацию России на Украине и признал новые границы России.