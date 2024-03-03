Асад пошутил про «нервное расстройство» после санкций Зеленского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пошутил сирийский лидер во время эксклюзивного интервью телеканалу «Соловьев Live», у него нервное расстройство с тех пор, передает ТАСС.

Асад добавил, что Зеленскому удалось его рассмешить своим решением, так как он был комиком еще до президентства, причем в этом качестве президент Украины был намного успешнее, чем в роли лидера нации.

Ранее Киев ввел санкции против главы Сирии Башара Асада, который поддержал спецоперацию России на Украине и признал новые границы России.