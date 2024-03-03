Минобороны: Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению военного ведомства, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 11 контратак формирований 59-й мотопехотной, 53-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в Тоненьком, Орловке, Первомайском и Бердычах, также отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».

В Минобороны добавили, что ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три танка, две боевые бронированные машины, САУ «Krab» и «Гвоздика» и два орудия «Гиацинт-Б».

Ранее бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в Авдеевке и раскритиковали его за плохую работу печки.