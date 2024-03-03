Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения

Глава Гагаузии заявила о перешедшем все границы притеснении со стороны Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул: Притеснение автономии со стороны Молдавии перешло все границы

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в Гагаузии в данный момент притесняются права со стороны центральных властей, это переходит все границы, передает ТАСС.

Гуцул также отметила, что выступает за сохранение дружеских отношений с Россией.

«Многие годы, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях. Мы хотим и дальше продолжать. Хотим, чтобы у нас была поддержка России», – подчеркнула она.

В пятницу руководство Гагаузской автономии Молдавии прибыло с визитом в Москву.

Напомним, Евгения Гуцул в 2023 году одержала победу на выборах главы Гагаузской автономии как пророссийский кандидат – от ныне признанной в Молдавии неконституционной партии «Шор».

