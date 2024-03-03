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    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

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    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    3 марта 2024, 07:50 • Новости дня

    Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил премьер-министру России Михаилу Мишустину поздравление с днем рождения

    Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения
    @ Правительство России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с днем рождения и указал на устойчивый рост экономики России в условиях санкций.

    «В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики», – приводит РИА «Новости» выдержку из поздравительного сообщения Лукашенко.

    При этом он выразил надежду, что присущие Мишустину «верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией» будут способствовать «развитию сильной и процветающей России», а также сближению народов России и Белоруссии.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в подмосковном городе Лобня.

    1 марта 2024, 18:33 • Новости дня
    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения немецкими офицерами атаки на Крымский мост

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии должны предоставить объяснения относительно разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», – сказала дипломат, передает ТАСС.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

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    1 марта 2024, 14:05 • Новости дня
    Глава Гагаузии заявила о перешедшем все границы притеснении со стороны Молдавии

    Глава Гагаузии Гуцул: Притеснение автономии со стороны Молдавии перешло все границы

    Tекст: Александра Юдина

    Притеснение Гагаузской автономии со стороны центральных властей Молдавии переходит все границы, заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в ходе встречи в Москве с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

    По ее словам, в Гагаузии в данный момент притесняются права со стороны центральных властей, это переходит все границы, передает ТАСС.

    Гуцул также отметила, что выступает за сохранение дружеских отношений с Россией.

    «Многие годы, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях. Мы хотим и дальше продолжать. Хотим, чтобы у нас была поддержка России», – подчеркнула она.

    В пятницу руководство Гагаузской автономии Молдавии прибыло с визитом в Москву.

    Напомним, Евгения Гуцул в 2023 году одержала победу на выборах главы Гагаузской автономии как пророссийский кандидат – от ныне признанной в Молдавии неконституционной партии «Шор».

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    2 марта 2024, 22:15 • Новости дня
    НАК: Блокированные в ингушском Карабулаке боевики планировали совершить теракты

    Блокированные в ингушском Карабулаке боевики намеревались совершить теракты, сообщил НАК

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный антитеррористический комитет объявил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.

    «В городе Карабулак была обнаружена... группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», – передает сообщение НАК РИА «Новости».

    Отмечается, что группа была обнаружена во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий. Сейчас боевики заблокированы спецназом ФСБ, в городе введен режим проведения контртеррористической операции.

    Сейчас жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется силовиками.

    Ранее сообщалось, что спецрежим действует в границах четырех улиц города Карабулак – Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.


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    29 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Рогов: ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы отразили три атаки Вооруженных сил Украины в селе Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, бойцы ВС России закрепились в южной части населенного пункта, а украинские войска удерживают северную, передает РИА «Новости».

    «Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино.

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    3 марта 2024, 02:10 • Новости дня
    Ребенок в Новосибирске двое суток просидел в квартире без еды

    В Новосибирске восьмилетний ребенок двое суток просидел в квартире без еды

    Tекст: Денис Тельманов

    Восьмилетнего ребенка спасли из запертой квартиры в Новосибирске, малыш звал на помощь и сообщил, что двое суток просидел один без еды, сообщила спасательная служба и следственное управление СК по Новосибирской области.

    «Поступила информация, что на улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает», – передает сообщение силовиков РИА «Новости».

    Отмечается, что спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру и оказали помощь ребенку.

    Следователи организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, в ходе которой было установлено, что мать оставила ребенка 29 февраля без присмотра и пищи. Сейчас малыш находится в центре временного содержания несовершеннолетних.

    Правоохранители также выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ.

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    1 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Банк России предупредил о рисках при покупке строящегося жилья

    Банк России предупредил о рисках для покупателей при приобретении строящегося жилья

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России предупредил о рисках ипотеки с аккредитивами и при переуступке договоров долевого участия, следует из сообщения регулятора.

    Уточняется, что ЦБ зафиксировал появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей – в частности, ряд банков совместно с застройщиками предлагают при выдаче ипотеки заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств за квартиру размещается не на счете эскроу, а на аккредитиве, передает ТАСС.

    В этом случае банк получает дополнительную доходность от использования этих средств, хотя ее часть могла быть отдана заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства.

    Как отмечает регулятор, застройщик при этом может согласиться на эту схему, чтобы банк обеспечивал выдачу ипотеки и рост продаж.

    Также стало известно, что ЦБ создаст комитет по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта. В нем будет указываться на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов.

    По данным регулятора, Банк России также планирует обсудить с правительством возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно, что защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой.

    Ранее ЦБ увидел «лукавство» в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чего ожидать от рынка недвижимости в 2024 году.

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    29 февраля 2024, 19:06 • Новости дня
    Президент РАО Васильева: Новые инженерные школы поднимут уровень необходимых стране исследований
    Президент РАО Васильева: Новые инженерные школы поднимут уровень необходимых стране исследований
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия стремится наладить процесс подготовки высококлассных специалистов для всех сфер экономики. Для этого и планируются масштабные изменения в сфере науки и образования, которые озвучил глава государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала президент РАО Ольга Васильева. В четверг Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию России.

    «Наука и образование традиционно являются приоритетными направлениями государственной политики нашей страны. Неудивительно, что этим важным и чувствительным для каждого россиянина темам президент в своем послании уделил немало внимания. Было озвучено много мер поддержки как для учебных заведений, так и для самих педагогов», – сказала Ольга Васильева, президент Российской академии образования, академик РАО.

    «Вне всяких сомнений, заданный курс позволит значительно повысить престиж преподавательской профессии. Владимир Путин подчеркнул, что на обновление инфраструктуры пединститутов направят девять млрд рублей. Улучшение привлекательности этого карьерного пути приведет в сферу образования много талантливых и перспективных выпускников университетов», – отмечает она.

    «Параллельно с этим будет расширяться и программа строительства передовых кампусов по территории всей страны. Это позволит наладить процесс подготовки высококлассных специалистов для развития всех отраслей экономики. Кроме того, большой скачок ожидает и научную сферу жизни России», – указывает собеседница.

    «Увеличение числа передовых инженерных школ с 50 до 100 поможет развить необходимые РФ исследования на качественно новом уровне. Кроме того, объявлено о запуске и других национальных проектов – «Семья», «Кадры», «Молодежь России». Их совокупная реализация также поможет учителям и ученым в достижении карьерных и личных успехов», – резюмирует Васильева.

    В четверг Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию России. Об этом сообщается на официальном сайте президента. Большое внимание глава государства уделил развитие науки и образования в стране. В частности, он предложил назначить дополнительные выплаты педагогам-воспитателям и классным учителям.

    «В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату, 5 тыс. рублей в месяц, для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, чего раньше не было», – заметил президент.

    Для классных руководителей и кураторов, проживающих в городах с населением ниже 100 тыс. человек, планируется вдвое увеличить федеральную выплату по данному направлению – до 10 тыс. рублей. Также лидер России предложил дать возможность выпускникам школ пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в ВУЗы. По мнению экспертов, данная мера позволит многим учащимся преодолеть страх перед государственным экзаменом.

    Без внимания не остались и университеты с техникумами. На их ремонт пойдет около 120 млрд. Реставрации подвергнутся 800 общежитий, построят не менее 40 студенческих городков. Все это будет осуществляться в рамках национального проекта «Кадры».

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    2 марта 2024, 22:45 • Новости дня
    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии

    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки в Сирии и уничтожили 25 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

    «Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.

    В результате ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории России), координацию которого осуществляли эмиссары МТО, находящиеся в Сирии.


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    3 марта 2024, 04:01 • Новости дня
    На Крымском мосту временно перекрыли движение

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает информационный центр о ситуации на мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – приводит сообщение центра ТАСС.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены».

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

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    2 марта 2024, 23:31 • Новости дня
    В супермаркетах и ресторанах Сириуса запретили продавать алкоголь до 7 марта

    В зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи с 1 по 7 марта запретили продавать алкоголь в магазинах и ресторанах

    Tекст: Денис Тельманов

    Продуктовые магазины, рестораны и кафе в зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус приостановили продажу спиртных напитков с 1 по 7 марта.

    В розничных точках Сириуса все полки с алкоголем перекрыты красной лентой, а рядом написано, что продажа алкогольной продукции запрещена в связи с проведением фестиваля. Рестораны и кафе также не принимают заказы на спиртные напитки, передает РИА «Новости».

    Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.

    Ранее сообщалось, что открыть Всемирный фестиваль молодежи помог ИИ с голосом Константина Хабенского, а старт фестивалю дал президент России Владимир Путин.

    Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта 2024 года – это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа.

    Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах. В фестивале принимают участие 10 тыс. иностранных участников из 188 стран мира и 10 тыс. российских участников из 89 регионов нашей страны.

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    3 марта 2024, 01:33 • Новости дня
    На Алтае загорелся спа-комплекс на площади 1,2 тыс. кв. м

    На Алтае загорелся спа-комплекс «Бирюзовая катунь» на площади 1,2 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар площадью 1,2 тыс. квадратных метров произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны «Бирюзовая катунь» в Алтайском крае, сообщает Главное управление МЧС по региону.

    «Пожар в Алтайском районе локализован на площади около 1200 квадратных метров. Распространение огня прекращено», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что в тушении огня задействованы семь пожарных расчётов. По данным МЧС, возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей особой зоны. Информации о пострадавших нет.



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    2 марта 2024, 14:13 • Новости дня
    В Белгородской области дрон повредил электроснабжение двух населенных пунктов

    Губернатор Белгородской области Гладков: Беспилотник ВСУ повредил электроснабжение двух населенных пунктов

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные атаковали с беспилотника село Щетиновка Белгородского района Белгородской области, повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что взрывное устройство было сброшено с беспилотника на окраине села Щетиновка Белгородского района.

    Гладков отметил, что в результате взрыва пострадавших нет, однако оказались повреждены линии электропередачи, временно без света остаются абоненты Щетиновки и Чайки.

    По словам главы региона, оперативные и аварийные службы работают на месте.

    Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, обошлось без пострадавших.

    В конце февраля дрон ВСУ поджег поле под Белгородом.

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    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    2 марта 2024, 22:23 • Новости дня
    Пряник весом 382 килограмма приготовили в Вологодской области для Книги рекордов

    Пряник-рекордсмен весом 382 килограмма приготовили на фестивале «Русская тройка» в Вологодской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Гигантский пряник в форме подковы весом 382 кг приготовили в ходе фестиваля «Русская тройка» в Вологодской области, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов.

    «Размер пряника составил 3,5 на 4 метра... Рекорд зафиксирован специалистами Книги рекордов России", – приводит РИА «Новости» словам Филимонова.

    Он добавил, что в стране ранее был зафиксирован рекорд веса пряника в 180 килограммов и задача жителей Вологодской области была испечь пряник весом не менее 200 килограммов.

    «Специалисты превысили все ожидания. Наша гигантская подкова-пряник весом в 382 килограмма», – подчеркнул губернатор.

    Отмечается, что для выпечки потребовалось более 120 кг муки, около 60 кг сахара, 88 кг брусники для начинки.

    На покрытие пряника ушло 75 кг помадки. Изделие изготовили работники череповецкого хлебокомбината.

    Ранее сообщалось, что в Оренбургской области развернули флаг России рекордной длины 1 588 м и шириной 4,5 м. Самый длинный государственный флаг украсил улицу с символическим именем «Российская».

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    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

      14 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    • Олег Хавич Олег Хавич
      Могильный дух польско-украинской «дружбы»

      Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

      2 комментария
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    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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