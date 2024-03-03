Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.14 комментариев
Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил премьер-министру России Михаилу Мишустину поздравление с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с днем рождения и указал на устойчивый рост экономики России в условиях санкций.
«В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики», – приводит РИА «Новости» выдержку из поздравительного сообщения Лукашенко.
При этом он выразил надежду, что присущие Мишустину «верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией» будут способствовать «развитию сильной и процветающей России», а также сближению народов России и Белоруссии.
Премьер-министр России Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в подмосковном городе Лобня.