США подтвердили, что подбитый хуситами британский сухогруз MV Rubymar затонул

Центральное командование США подтвердило, что подбитый хуситами британский сухогруз MV Rubymar затонул в Красном море

Tекст: Денис Тельманов

«Второго марта примерно в 2.15 (10.15 мск - ред.) сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза и принадлежащий Великобритании, затонул в Красном море после удара противокорабльной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов хуситов», – приводит РИА «Новости» сообщение хуситов.

Отмечается, что экипаж судна смог эвакуироваться, однако около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония, перевозившихся на судне «представляют экологическую опасность в Красном море».

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа.

Ранее правительство Йемена сообщило, что атакованный британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море.

Йеменское правительство призвало мировое сообщество и международные организации принять «практические меры для спасения Красного моря от неминуемой экологической катастрофы».