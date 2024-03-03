Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.13 комментариев
США подтвердили, что подбитый хуситами британский сухогруз MV Rubymar затонул
Центральное командование США подтвердило, что подбитый хуситами британский сухогруз MV Rubymar затонул в Красном море
Центральное командование США подтвердило, что британский сухогруз MV Rubymar, который атаковали 18 февраля хуситы в Аденском заливе, затонул в Красном море.
«Второго марта примерно в 2.15 (10.15 мск - ред.) сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза и принадлежащий Великобритании, затонул в Красном море после удара противокорабльной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов хуситов», – приводит РИА «Новости» сообщение хуситов.
Отмечается, что экипаж судна смог эвакуироваться, однако около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония, перевозившихся на судне «представляют экологическую опасность в Красном море».
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа.
Ранее правительство Йемена сообщило, что атакованный британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море.
Йеменское правительство призвало мировое сообщество и международные организации принять «практические меры для спасения Красного моря от неминуемой экологической катастрофы».