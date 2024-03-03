Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.12 комментариев
Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным перенесли на 3 марта
Запуск к МКС кораблоя Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным перенесли на 3 марта
SpaceX перенесла на сутки запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным – со 2 марта на 3 марта.
«Мы отказались от сегодняшнего запуска Crew-8 из-за сильного ветра», – приводит ТАСС сообщение компании.
Теперь планируется, что ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартует к МКС 3 марта в 22:53 по времени восточного побережья (06:53 мск 4 марта).
В состав экипажа, помимо Гребенкина, входят астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.
Ранее NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС, скорость утечки в переходной камере модуля «Звезда» выросла в два раза.
Увеличение утечки было зафиксировано примерно за неделю до последнего запуска корабля «Прогресс» и его стыковкой со станцией.