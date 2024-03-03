Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным перенесли на 3 марта

Запуск к МКС кораблоя Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным перенесли на 3 марта

Tекст: Денис Тельманов

«Мы отказались от сегодняшнего запуска Crew-8 из-за сильного ветра», – приводит ТАСС сообщение компании.

Теперь планируется, что ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартует к МКС 3 марта в 22:53 по времени восточного побережья (06:53 мск 4 марта).

В состав экипажа, помимо Гребенкина, входят астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

Ранее NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС, скорость утечки в переходной камере модуля «Звезда» выросла в два раза.

Увеличение утечки было зафиксировано примерно за неделю до последнего запуска корабля «Прогресс» и его стыковкой со станцией.