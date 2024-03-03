СБ ООН отреагировал на гибель более 100 палестинцев у гуманитарного конвоя

СБ ООН обеспокоен гибелью палестинцев на юго-западе города Газа в ходе инцидента с участием военных Израиля

Tекст: Денис Тельманов

«Члены Совета выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями, утверждающими, что более 100 лиц погибли и несколько сотен получили ранения, в их числе люди с огнестрельными ранениями, согласно данным УКГВ ООН, в инциденте с участием израильских сил в месте крупного скопления людей вокруг гуманитарного конвоя на юго-западе города Газа», – приводит РИА «Новости» заявление СБ ООН.

В Совбезе подчеркнули, что необходимо принять все нужные меры для защиты мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Также там отметили, что Израиль проводит собственное расследорвание инцидента.

Палестинские СМИ сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где собрались несколько сотен голодающих палестинцев, чтобы получить гуманитарную помощь. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильского обстрела по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали.

В то же время Армия обороны Израиля утверждает, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате чего возникла давка, в которой травмы получили несколько десятков человек. Также израильские военные утверждали, что десятки жителей Газы погибли колесами грузовиков.

Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.

Ранее сообщалось, что голодающие в Газе напали на гуманитарный конвой с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы, который в результате был разграблен по дороге голодающими местными жителями.

Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари отметил, что в Газе катастрофический уровень голода и отчаяния. По его словам, люди, отчаянно нуждавшиеся в еде, отобрали продукты питания и воду, доставленные ВОЗ в больницы на севере Газы.