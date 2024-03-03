Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.12 комментариев
Женщина и ребенок погибли в ДТП под Пермью
Женщина и ребенок погибли в ДТП под Пермью при лобовом столкновении двух иномарок
Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция.
Вечером 2 марта автомобиль Kio Rio с прицепом на трассе М7 «Волга» в Пермском крае вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
В результате восьмилетний мальчик и женщина 40 лет, находившиеся в Hyundai, погибли на месте, водители обеих машин госпитализированы.
Отмечается, что причина выезда Kio Rio на «встречку» пока не установлена.