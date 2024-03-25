  • Новость часаВ Кремле заявили об отсутствии итоговой версии причин теракта в «Крокусе»
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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины
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    Вучич: Запад внушает Сербии полезность бомбардировок НАТО
    Актер Назаров записал издевательский стишок в связи с терактом в «Крокусе»
    Арестованы четверо обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»
    Один из напавших на «Крокус» террористов ранее уже приходил в зал
    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР
    Жители Таджикистана выразили соболезнования россиянам
    Путин: Конфликт в Югославии подогревался и изнутри, и извне
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    13 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    21 комментарий
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    5 комментариев
    25 марта 2024, 12:27 • Новости дня

    В Финляндии увидели угрозу в опустении на границе с Россией

    Yle: Населенные пункты у границ Финляндии с Россией опустели

    Tекст: Ольга Никитина

    Население приграничных населенных пунктов Финляндии сократилось, что негативно влияет на безопасность и борьбу с нелегальной миграцией, заявил замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

    По его словам, забор на границе с Россией не решит проблему, так как она слишком протяженная (1 тыс. 346 км). Раньше пограничникам помогали местные жители, но из-за оттока населения (например, в деревне Хииваниеми) и закрытия школ и библиотек (в Нуйямаа) приграничье опустело, передает канал «360» со ссылкой на Yle.

    Часто работе пограничников помогали жители близлежащих населенных пунктов, отметил миграцией. По его словам, они первыми замечали чужестранцев и сообщали об этом в компетентные органы. Однако приграничье, как подчеркнул замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии, опустело.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что руководство Финляндии, которое курируют власти США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, но позже все вернется на круги своя.

    24 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки ВСУ потеряли около 1030 солдат на Купянском, Белгородском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, сообщили в Минобороны России.

    На Купянском направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО  Vampire RM-70 чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.

    На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля.

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    24 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого», – написал он в своем Telegram-канале. «Все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 14:59 • Новости дня
    МИД Польши решил потребовать объяснений у России из-за «ракетного инцидента»

    МИД Польши потребует объяснений у России из-за якобы нарушения пространства ракетой

    МИД Польши решил потребовать объяснений у России из-за «ракетного инцидента»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Польши заявило, что «потребует объяснений» у России после, как утверждают в Варшаве, якобы нарушения воздушного пространства республики, заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.

    По его словам, Польша потребует от России объяснений «в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны», передает РИА «Новости».

    Ранее польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета».

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    24 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта

    Азаров: Жители Украины боятся нести цветы к посольству России в Киеве

    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта
    @ Evgenia Novozhenina/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Украины вместе с Россией скорбят после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, но публично это не показывают из-за страха быть арестованными киевскими властями, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    По его словам, киевский режим ликует, поскольку горожане не несут цветы к зданию посольства России, но не потому, что они не сочувствуют, а потому, что простые украинцы так запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России, передает РИА «Новости». Азаров добавил, что киевляне прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в «коллаборационизме» и посадят в тюрьму.

    Ранее полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе».

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    24 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших возросло до 137 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В сообщении говорится, что в настоящее время продолжается опознание тел погибших. Как указали в пресс-службе, на месте теракта сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, осмотр места преступления продолжается. Отмечается, что пока опознано 62 тела, передает ТАСС.

    В СК добавили, что с места теракта изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и свыше 500 патронов, 28 магазинов. В ведомстве подчеркнули, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

    В пресс-службе уточнили, что ведомство во время осмотра концертного зала не выявило заминированных тел или других следов минирования.

    В воскресенье в Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокусе».

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    25 марта 2024, 05:13 • Новости дня
    Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС

    После пожара на Новочеркасской ГРЭС два энергоблока временно выведены из эксплуатации

    Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС
    @ Artemco/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, два энергоблока временно выведены из эксплуатации, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Голубев сообщил в Telegram, что сотрудники ГРЭС оперативно справились с ликвидацией возгорания, никто не пострадал. Причины случившегося выясняются. Из-за возгорания Тихорецкая и Ростовская высоковольтные линии автоматически отключились, позднее энергоснабжение потребителей возобновили.


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    24 марта 2024, 13:52 • Новости дня
    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»

    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокусе»

    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Рахмона.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Рахмон выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате подлого террористического акта в «Крокусе». Он отметил, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.

    В Кремле добавили, что в ходе беседы Путин и Рахмон уточнили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована.

    В пресс-службе лидера Таджикистана добавили, что Рахмон подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», передает ТАСС.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
    Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
    @ Антон Воронов/Агентство "Москва"

    Tекст: Ольга Иванова

    Артем Донсков 14 лет, Ислам Халилов 15 лет и Никита И. 17 лет подрабатывали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками, в день теракта они спасли жизни минимум сотне людей.

    «Мы услышали очередь выстрелов – все побежали в сторону служебного помещения, в тупик. Мы это увидели и решили скоординированно их вывести через экстренный выход», – рассказал Донсков.

    Артем признается, что не чувствует себя героем. Он просто рад, что с его помощью кому-то удалось спастись.

    Халилов также рассказал, что героем себя не чувствует, а спасение людей было частью его работы. Он признался, что «лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотне людей». Во время теракта подросток, действуя по инструкции на случай ЧП, помог эвакуировать более 100 человек.

    «Вывел человек 500, может быть... Надеюсь, после меня тоже кто-то выводил», – рассказал в свою очередь Никита.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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    24 марта 2024, 15:37 • Новости дня
    В Шереметьево пассажирка самолета заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе
    В Шереметьево пассажирка самолета заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Шереметьево рейс SU1862 Москва – Ереван был задержан из-за сообщения о бомбе в ручной клади одной из пассажирок, сотрудники аэропорта вызвали полицию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    Как указали в пресс-службе Шереметьево, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по проверке ручной клади пассажиров и багажного отделения. Отмечается, что речь идет о рейсе SU1862 Москва – Ереван, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в аэропорту Шереметьево женщина, едва поднявшись на борт самолета, вылетающего в Ереван, заявила бортпроводникам, что в ее рюкзаке находится бомба. Позже стало известно, что рейс задержали.

    В ноябре полицейские задержали пьяного пассажира рейса Гуанчжоу – Москва, который устроил скандал на борту самолета, а затем стал угрожать якобы спрятанной под футболкой бомбой.

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    24 марта 2024, 16:21 • Новости дня
    Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы бомбардировщиками США

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель МиГ-31 ВКС России не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе РФ групповую воздушную цель. Для опознавания цели и недопущения нарушения границы был поднят МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару бомбардировщиков В-1В ВВС США, передает РИА «Новости».

    При приближении МиГ-31 американские бомбардировщики изменили курс, удалились от границы РФ и развернулись. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ не допущено.

    Ранее российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России американским разведывательным беспилотником.

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    25 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Назаров записал издевательский стишок в связи с терактом в «Крокусе»
    Назаров записал издевательский стишок в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беглый актер Дмитрий Назаров записал издевательский стишок в связи с терактом в «Крокусе».

    Как сообщает Telegram-канал RT, слов сочувствия для пострадавших и семей погибших в его соцсетях нет.

    Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей актера Дмитрия Назарова, признав его виновным в дискредитации ВС России.

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    24 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    @ Величкин Сергей/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В результате атаки на Югославию Штаты получили огромную военную базу в Косово, но заложили фундамент для своего поражения в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД сербский политолог Стеван Гайич. Четверть века назад, 24 марта 1999 года, началась бомбардировка Югославии силами НАТО.

    «Трагические события в Югославии в 1999 году стали возможны лишь благодаря тому, что США почувствовали колоссальный уровень вседозволенности. Распад социалистического блока сделал действия Вашингтона и Брюсселя невероятно самоуверенными и эгоистичными. Прикрываясь лозунгами о мире, они пошли на невероятные злодеяния», – считает Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и доктор политических наук.

    «События тех лет поставили крест на каком-либо сближении Белграда и западных стран. Бомбардировки нанесли нашей нации непоправимую травму на поколения вперед. Ужас и страх той злополучной весны никогда не выветрится из головы сербов», – отмечает он.

    Гайич напоминает, что США пошли на беспрецедентное действие. «Без одобрения мирового сообщества, без согласования атаки с Советом безопасности ООН, решились на столь дерзкий и негуманный обстрел мирных городов европейской страны. Конечно, это своевольное действие, не имеющее за собой никаких юридических оснований, способствовало началу деградации глобальной системы безопасности», – указывает эксперт, по мнению которого в Югославии США протоптали себе дорогу к участию в конфликтах на Ближнем Востоке.

    «Ирак, Ливия, Сирия – все эти страны также являются жертвами атаки 1999 года. Вашингтон снял предохранитель в виде необходимости достижения договоренностей с другими странами в отношении начала военных операций, – напоминает политолог. - Разумеется, эти действия потрясли другие крупные государства. Россия и Китай были шокированы безнаказанностью агрессии и сейчас способствуют изменению созданного тогда миропорядка».

    «Конечно, той осенью США сумели обеспечить себе размещение крупной военной базы в Косово. Однако именно в 1999 году был заложен фундамент для будущего поражения Вашингтона. Вседозволенность и эгоизм не доводили до добра ни одну империю в истории», – резюмирует Гайич.

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.

    По его словам, западные государства фактически развязали войну в самом центре Европы. Он также провел аналогию между событиями 1999 года и положением дел на Украине после 2014. Президент вспомнил, что еще тогда во время разговора с одним из коллег он напомнил ему, что НАТО предприняли столь радикальные действия без согласования с СБ ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал лидер РФ. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    Кроме того, Владимир Путин назвал обстрелы Югославии «огромной трагедией». Напомним, бомбардировки страны продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атак альянса погибли около тыс. военнослужащих и, по разным оценкам, от 500 до пяти тыс. мирных граждан. Колоссальный урон был нанесен социальной и транспортной инфраструктуре страны.

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    25 марта 2024, 06:15 • Новости дня
    США оценили действия пилота МиГ-31 по защите границы России

    США назвали профессиональными действия сблизившегося с американскими бомбардировщиками пилота МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС США охарактеризовали действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, не допустившего нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1 над Баренцевым морем, как безопасные и профессиональные.

    Бомбардировщики перелетали из штата Техас на американскую авиабазу в Испании для «планового развертывания» в Европе. В ВВС США заверили, что американские самолеты действовали в рамках международных норм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 ВКС не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море.

    Коментарии (6)
    24 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками Украины пожаловался на травлю сотрудников военкоматов

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк назвал травлей критику в адрес сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, сообщает издание «Страна».

    Он заявил, что такие действия подрывают обороноспособность страны. Павлюк считает, что главный акцент делается не на неправомерных действиях сотрудников военкоматов, а на нежелании мужчин защищать свою страну, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что видеоролики о силовых задержаниях не содержат контекста. По данным минобороны Украины, менее половины сотрудников военкоматов (46%) участвовали в боевых действиях.

    Ранее в Одессе женщина выгнала из трамвая сотрудника военкомата, который пытался проверить документы у мужчин.

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    25 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР

    Пушилин: ВС России взяли Красное и продвигаются к Часову Яру

    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часову Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

    По его словам, освобождение Красного и продвижение ВС России в районе Часова Яра делает все более близкой возможность начала восстановления в Артемовске, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, все это время в Артемовске не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за непрекращающихся обстрелов.

    Он отметил, что ВСУ постоянно обстреливают город, не давая возможности начать восстановительные работы, поэтому продвижение наших подразделений дает такую возможность.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в ДНР.

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