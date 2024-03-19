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    Европа будет не признавать российского президента президентом до тех пор, пока так же поступают американцы. А Вашингтон-то как раз уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности, а она подразумевает Владимира Путина как президента России.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

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    19 марта 2024, 16:26 • Новости дня

    В Крыму рассказали о планах по открытию ж/д сообщения с Белоруссией

    Вице-премьер Крыма Мурадов рассказал о планах открыть ж/д сообщения с Белоруссией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Власти Крымского полуострова планируют открыть железнодорожное сообщение с Белоруссией, заявил вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

    О ж/д соединении Крыма и Белоруссии ведется разговор уже «года два», есть наработки по этому вопросу, сказал Мурадов, передает РИА «Новости».

    Есть план по созданию специальных вагонов к началу туристического сезона для тех, кто хочет ехать из Белоруссии в Крым. По приезду в Россию такие вагоны будут перецеплять на поезда, следующие на полуостров.

    Вице-премьер отметил, что региону необходимо наладить турпоток из Белоруссии, а также открыть прямое авиасообщение и полноценное железнодорожное сообщение.

    18 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заявил, что железная дорога в Крым через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту.

    Путин заявил, что в ближайшее время железная дорога через Донбасс и Новороссию пройдет до Севастополя, передает ТАСС.

    Он добавил, что уже восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

    Ранее в Крыму выражали заинтересованность в железнодорожной ветке через новые регионы.

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    19 марта 2024, 09:09 • Новости дня
    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии

    FT: Евросоюз вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну

    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times.

    По данным издания, такой шаг должен привести к увеличению цен на зерно как минимум на 50% и снизить спрос на него, передает ТАСС.

    Как утверждает FT, пошлины в размере 50% будут введены также на российские и белорусские семена масличных культур, а также на продукты их переработки.

    Ранее Европарламент не согласовал продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС. Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать.

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    16 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин поговорил по телефону с Лукашенко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что Путин поговорил по телефону с Лукашенко, передает ТАСС.

    В последний раз Путин и Лукашенко общались по телефону после проведения парламентских и местных выборов в Белоруссии,обсуждали актуальные вопросы развития отношений двух стран, сотрудничество и стратегическое партнерство.

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    18 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с 10-летием воссоединения России и Крыма
    Путин поздравил россиян с 10-летием воссоединения России и Крыма
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на концерте на Красной площади в понедельник поздравил российских граждан с 10-летним юбилеем воссоединения Крыма с Россией.

    «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, это не только история страны, ее традиции и гордость.

    «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Также он отметил, что путь жителей Донбасса и Новороссии в Россию был тяжелым, трагичным.

    «Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки мы сделали это, и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга», – добавил он.

    Также Путин вместе с участниками и зрителями спел гимн России. «Да здравствует Россия!» – заявил он после  исполнения гимна.

    В ходе этого же выступления Путин рассказал о новой железнодорожной ветке в Севастополь через Донбасс и Новороссию.

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    18 марта 2024, 12:54 • Новости дня
    Лидеры СНГ поздравили Путина с победой на выборах

    Кремль: Лидеры СНГ поздравили Путина с победой на выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин провел телефонные разговоры с главами Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Ильхамом Алиевым, Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в Кремле.

    «Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и некоторые ключевые темы международной повестки дня, добавили в Кремле.

    Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион

    Политик Олег Царев: Решение крымчан и севастопольцев десять лет назад позволило России уверенно идти по выбранному пути

    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. В понедельник на Красной площади проходит митинг-концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    «Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, население обустраивает цветущий регион», – указал Олег Царев, политик, экс-депутат Верховной рады Украины.

    «Вслед за Крымом пошел Донбасс. И сегодня я вспоминаю своих друзей, с которыми мы начинали «Русскую весну»: Александр Захарченко, Михаил Толстых, которого мы знаем как Гиви, Арсен Павлов, он же Моторола, Алексей Мозговой. Их уже нет в живых, но они все равно рядом с нами на этом празднике», – отметил собеседник.

    Царев напомнил поговорку «русские долго запрягают, но быстро едут». «Десять лет в масштабах истории – это не так много. Но с точки зрения простого человека – это длинный период. Поэтому сейчас нам стоит поторопить историю, ускорить стрелки часов. Сегодня этим занимаются наши военные в зоне СВО», – заключил он.

    Напомним, 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт. Со сцены к участникам концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, история страны, ее традиции и гордость: «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

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    16 марта 2024, 20:16 • Новости дня
    Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин позвонил руководству Крыма и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что Путин поздравил по телефону главу Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова, занимавших посты мэра Севастополя Алексея Чалого и полпреда президента в Крымской федеральном округе Олега Белавенцева, передает ТАСС.

    Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

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    18 марта 2024, 19:27 • Новости дня
    Путин вышел на сцену концерта на Красной площади

    Путин вышел на сцену концерта на Красной площади в честь воссоединения Крыма с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На концерт на Красной площади, посвященный 10-летнему юбилею воссоединения России с Крымом, прибыл президент Владимир Путин.

    Глава государства прибыл на концерт в центре российской столицы, посвященный воссоединению полуострова и Севастополя с Россией, он поднялся на сцену, передает ТАСС.

    На концерте он заявил, что пригласил других кандидатов на пост президента прийти на выступление, поскольку «у нас одна Родина», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, на Красной площади собрались десятки тысяч людей, на сцене выступают музыканты и актеры.

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    18 марта 2024, 20:30 • Новости дня
    Герой России морпех Казымов: Возвращение Крыма в Россию дало стране импульс для новых побед
    Герой России морпех Казымов: Возвращение Крыма в Россию дало стране импульс для новых побед
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия стала большой семьей, где каждый готов прийти на помощь. Десять лет назад мы поддержали выбор крымчан и севастопольцев, а сегодня оказываем поддержку новым регионам и уверенно идем к победе в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России, морпех Эдуард Казымов. В понедельник на Красной площади проходит митинг-концерт, приуроченный к десятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    «Свой выбор крымчане и севастопольцы сделали в 2014 году. И это дало нашей стране импульс для новых побед и свершений. Сейчас мы чувствуем себя как одна большая семья, готовая помочь не только полуострову, но и новым регионам, которые совсем недавно вернулись домой», – сказал Герой России Эдуард Казымов, командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты.

    «Я не понаслышке знаю, что бойцы в зоне СВО убеждены в правильности решения о начале спецоперации. Они поддерживают Верховного главнокомандующего. Именно поэтому мы продолжаем свою работу и добываем очередную победу для нашей большой страны», – добавляет собеседник.

    «Что немаловажно, цели, обозначенные президентом, близки не только военным, но и абсолютному большинству сограждан. Если бы это было не так, то мы бы просто не увидели ни исторического рекорда по явке на выборах, ни столь уверенной победы Владимира Путина», – рассуждает спикер.

    «Да, сегодняшний день объединяет два знаменательных события – юбилей возвращения домой Крыма и победа нашего Верховного главнокомандующего на выборах. От этого на душе есть четкое ощущение победы и уверенности в стабильности нашего будущего», – пояснил Владислав Головин, Герой России. Ранее морпех участвовал в освобождении Мариуполя.

    «Сегодняшний праздник ярко показывает, насколько сплочен наш народ, как все мы горим одной идеей», – отметил собеседник.

    В понедельник на Красной площади стартовал митинг-концерт «Десять лет в родной гавани», посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. К собравшимся обратился глава государства Владимир Путин. В своей речи он подчеркнул, что Крым – не только стратегически важная территория, это прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. Президент также подчеркнул, что путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе. Свое выступление он завершил словами «Да здравствует Россия!» и спел гимн с остальными участниками митинга-концерта.

    На главной площади страны собрались десятки тысяч людей, многие держат в руках российский триколор. К гостям по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на самой сцене проходит выступление известных артистов.

    В числе выступающих – Николай Басков, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Полина Гагарина, Ольга Кормухина и другие. Шахматист Сергей Карякин и артист Александр Скляр прибыли на концерт прямо из освобожденной Авдеевки.

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    18 марта 2024, 20:15 • Новости дня
    Депутат: 10 лет назад в Крыму Россия расправила крылья

    Депутат Матвейчев: В 2014 году Москва ясно и четко дала понять всему миру, что возвращает полноту своего суверенитета

    Депутат: 10 лет назад в Крыму Россия расправила крылья
    @ Олег Смыслов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мы и сегодня продолжаем идти по заданному пути национального возрождения. Он будет непрост и долог. Однако радость и счастье от событий десятилетней давности придает уверенности нашему обществу, что все лучшее впереди, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России.

    «Мне удалось лично наблюдать за воссоединением Крыма с Россией. Тогда, в 2014 году, я был в составе особой группы, готовившей референдум. На участках голосования царила непередаваемая атмосфера праздника. Ветераны приходили с медалями и наградами, мужчины и женщины приводили своих детей. Сотни улыбок!» – сказал Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Даже в Бахчисарае на референдуме присутствовали представители диаспоры крымских татар. Вопреки фейкам западной пропаганды, они тоже радостно приветствовали воссоединение полуострова с Родиной. Мероприятие получилось масштабным и по-настоящему народным. Историю творили непосредственно жители республики, и это непреложный факт», – отмечает он.

    «Конечно, огромную роль в произошедшем сыграл и Владимир Путин. Он прекрасно осознавал, что решение о вхождении Крыма в состав России будет негативно воспринято Вашингтоном и Брюсселем. Однако пойти против общества президент не мог. Месяц промедления, без преувеличения, мог привести к ужасающим последствиям для полуострова», – подчеркивает собеседник.

    Он пояснил, что Крым был «на карандаше» у украинской постмайданной власти. «Однако народная воля и усилия российского лидера сделали невозможное. Тогда, в 2014 году, Москва ясно и четко дала понять всему миру, что она возвращает полноту своего суверенитета. Именно на полуострове наша страна расправила крылья», – акцентирует депутат.

    «Мы и сегодня продолжаем идти по заданному пути национального возрождения. Он будет непрост и долог: травинке достаточно нескольких дней, чтобы взойти, а мощный и сильный дуб раскидывает свои ветви в течение столетий. Однако радость и счастье от событий десятилетней давности придает уверенности нашему обществу, что все лучшее впереди», – резюмирует Матвейчев.

    18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт, в котором приняли участие Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа «Любэ» и многие другие.

    Также к участникам митинга-концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, это не только история страны, ее традиции и гордость: «Крым – это прежде всего люди: севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

    Также Путин вместе с участниками и зрителями концерта спел гимн России. «Да здравствует Россия!» – заявил он после  исполнения гимна.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

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    18 марта 2024, 15:24 • Новости дня
    В Белоруссии мужчина привел лошадь на второй этаж дома

    В Белоруссии мужчина провел лошадь на второй этаж дома в качестве подарка сыну

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Гомель в Белоруссии мужчина решил затащить на второй этаж многоквартирного дома лошадь, он хотел устроить неожиданный подарок маленькому сыну.

    Мужчине 50 лет, на момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УВД Гомельского облисполкома, передает РИА «Новости».

    Он попытался протащить лошадь в подъезд дома, ему удалось провести животное на второй этаж, но в квартиру конь так и не попал. Так мужчина хотел сделать сюрприз для двухлетнего сына на его день рождения.

    После этого он получил «нагоняй» от супруги и был вынужден вывести коня.

    Ранее в Кемеровской области камеры видеонаблюдения многоквартирном доме запечатлели мужчину, пытавшегося въехать в квартиру верхом на лошади. Местные жители пояснили, что мужчина, пытавшийся провести коня, по всей видимости, намеревался удивить девушку.

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    18 марта 2024, 11:03 • Новости дня
    Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму непростительной ошибкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева по Крыму было непростительной и трагической ошибкой, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на приуроченном ко Дню воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией круглом столе.

    По его словам, задумываясь об истории Крыма и Севастополя, ощущаешь глубокое разочарование от непростительной ошибки Никиты Хрущева, который вряд ли отдавал себе отчет, к чему в конечном итоге приведет формальная передача Крыма в состав УССР в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады, передает ТАСС.

    Нарышкин добавил, Крымом и Севастополем был пройден огромный путь за десять лет с момента исторического воссоединения, они снова стали территорией опережающего развития, местом притяжения талантов, знаменитой Русской ривьерой. Он отметил также, что сейчас по этому же пути следуют регионы Новороссии.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин позвонил руководству Крыма и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией.

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    18 марта 2024, 09:42 • Новости дня
    За Путина в Крыму проголосовали почти 94% избирателей

    Путин набрал 93,60% в Крыму после обработки 100% протоколов

    Tекст: Ольга Никитина

    Действующий президент Владимир Путин лидирует с результатом 93,60% голосов после обработки 100% протоколов на выборах президента России в Крыму.

    В сообщении избирательной комиссии Крыма во «ВКонтакте» говорится, что, по предварительным итогам и при учете данных дистанционного электронного голосования, на территории Республики Крым голоса распределились следующим образом: Владислав Даванков – 1,94%, Владимир Путин – 93,60%, Леонид Слуцкий – 1,30%, Николай Харитонов – 2,08%.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков – 3,82% голосов, Леонид Слуцкий – 3,20% голосов.

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    18 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    Суд Белоруссии признал умершего пособника нацистов Катрюка виновным в геноциде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд Белоруссии вынес посмертный приговор Владимиру Катрюку, который был обвинен в геноциде за участие в уничтожении белорусской деревни Хатынь в 1943 году. Катрюк скончался в 2015 году в Канаде.

    Суд постановил, что Катрюк, будучи членом 118-го батальона шуцманшафт, 22 марта 1943 года вместе с другими карателями окружил деревню Хатынь, загнал жителей в сарай и поджег его. В результате погибли 149 человек, в том числе 75 детей, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура Белоруссии, которая инициировала расследование, заявила, что вина Катрюка была доказана «показаниями свидетелей, архивными документами, а также результатами экспертиз».

    Ранее ВС Белоруссии решил рассмотреть дело умершего в Канаде пособника нацистов Катрюка.

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    18 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого глава республики от имени всего белорусского народа и от себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах.

    Об этом сообщили в пресс-службе главы Белоруссии, текст заявления передает ТАСС.

    Ранее Путина с победой на президентских выборов поздравили Китайпапа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    Ради «блокады России» Прибалтика убивает собственную экономику

    Сотни миллионов евро и десятки миллионов тонн грузоооборота – такими стали потери одной только Латвии и только в прошлом году. И все это из-за попыток возведения «железного занавеса» с Россией. Какие отрасли прибалтийской экономики пострадали сильнее всего, какие еще ограничения хотят вводить против нашей страны местные власти – и чем в итоге это для них обернется? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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