В Кремле назвали безответственным заявление главы Пентагона о столкновении России и НАТО

Песков: Слова главы Пентагона о столкновении России и НАТО крайне безответственны

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что крайне безответственные заявления Россия слышит из ряда европейских столиц, а теперь еще из-за океана, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что подобные заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя еще дальше «нагнетать вроде бы некуда».

Говоря о том, свидетельствуют ли слова Остина о том, что переговоров по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном не будет, Песков пояснил, что в заявлении главы Пентагона об этом ничего не говорилось.

Песков добавил, что подобные заявления с Запада демонстрируют мировоззрение НАТО. Альянс считает Украину своей территорией.

Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность действий России, в том числе проведение СВО.

Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.