Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
В Кремле назвали безответственным заявление главы Пентагона о столкновении России и НАТО
Песков: Слова главы Пентагона о столкновении России и НАТО крайне безответственны
Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России в случае поражения Украины было крайне безответственно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что крайне безответственные заявления Россия слышит из ряда европейских столиц, а теперь еще из-за океана, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что подобные заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя еще дальше «нагнетать вроде бы некуда».
Говоря о том, свидетельствуют ли слова Остина о том, что переговоров по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном не будет, Песков пояснил, что в заявлении главы Пентагона об этом ничего не говорилось.
Песков добавил, что подобные заявления с Запада демонстрируют мировоззрение НАТО. Альянс считает Украину своей территорией.
Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность действий России, в том числе проведение СВО.
Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.