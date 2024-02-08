На выставке «Россия» рассказали о достижениях в сфере экологии

«Еще 20–30 лет назад никто не задумывался об экологии. Не принято было штрафовать бизнес за выбросы и сбросы. Мы понятия не имели об экологичном транспорте или об экономике замкнутого цикла. Лучшей упаковкой была бумага, а пластиковые пакеты были модным аксессуаром, который нужно было еще постараться достать. И благодаря неизменной поддержке президента правительству удалось добиться позитивных изменений по многим экологическим и природоохранным направлениям», – приводятся слова Абрамченко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одним из основных инструментов здесь является национальный проект «Экология», в рамках которого действует ряд федеральных программ. В частности, проект «Чистый воздух», который действует в 12 городах. В них обновляют транспорт, объекты генерации и предприятия, чтобы снизить количество вредных выбросов. На маршруты в городах уже вышло 698 новых единиц экологичного транспорта. В модернизацию производства вложено более 545 млрд рублей – это позволило снизить объем выбросов на 292 тыс. тонн.

«По каждому направлению работаем индивидуально в рамках комплексных планов. До всех загрязнителей доведены квоты на выбросы. Выполнение всех мероприятий федерального проекта позволило снизить объем выбросов загрязняющих веществ в городах-участниках почти на 13%», – отметила Абрамченко.

По плану проект «Чистый воздух» заработает в 29 новых городах с 2025 года.

Кроме того, в России ликвидировали 128 свалок в черте городов и 80 объектов накопленного вреда, рассказала вице-премьер. В 2024 году проект завершат полностью, ликвидировав 191 свалку. При этом один из главных вызовов сейчас – это промышленные отходы, подчеркнула Абрамченко.

Согласно данным статистики, ежегодно в России образуется почти 8,5 млрд тонн отходов. На первом месте – отходы недропользования: они составляют больше 8 млрд тонн. А коммунальные отходы – всего около 50 млн тонн в год. В связи с этим принят ряд законов. В частности, собственники больше не смогут бросать промышленные площадки с накопленными отходами. Кроме того, установлено требование о запрете захоронения полезных фракций из отходов с 2030 года, ответственность бизнеса за утилизацию товаров и упаковки, а также завершена реформа расширенной ответственности производителей и импортеров. Это позволит перейти в России на экономику замкнутого цикла.

«За годы реформы создано 249 объектов общей мощностью более 20 млн тонн в год для сортировки и 6 млн тонн в год для утилизации. Сейчас 53% ТКО отправляется на обработку, а доля утилизации превысила 12%», – отметила Абрамченко.

В рамках национального проекта «Экология» реализованы десятки тысяч мероприятий по экологическому оздоровлению водных объектов, сообщила вице-премьер. Благодаря этому 17 млн человек улучшили условия проживания. Одно из главных достижений – строительство 105 очистных сооружений в бассейне Волги. В результате объем неочищенных стоков сократился почти вдвое.

При поддержке президента Владимира Путина в стране провели реформу лесной отрасли – создали систему прослеживаемости древесины на каждом этапе. В ведомственной информационной системе регистрируются все лесные склады и производства. На каждую партию древесины выдают электронный сопроводительный документ – своего рода «паспорт», без которого перевезти любую партию древесины невозможно.

«В результате предотвращен незаконный вывоз леса, а объем незаконных рубок сократился на 58%. Благодаря реформе удалось увеличить доходы бюджетной системы от использования лесов на 21% до 74 млрд рублей», – сообщила Абрамченко.

Одним из запросов жителей России является экологическое образование и воспитание экокультуры, отметила она. По данным опроса ВЦИОМ, это считают важным 88% россиян. Число эковолонтеров растет каждый год, сообщила Абрамченко. По поручению президента было создано всероссийское молодежное движение «Экосистема», которое объединило множество экологических волонтеров – тех, кто собирают мусор, очищают водоемы, высаживают деревья, дают вторую жизнь отходам или помогают бездомным животным.

Перед государством стоят серьезные экологические задачи, отметила вице-премьер.

«Одна из национальных целей развития страны до 2030 года, обозначенная президентом, связана с достижением нескольких важных результатов. Мы должны в два раза сократить выбросы опасных загрязняющих веществ, оздоровить водные объекты, ликвидировать свалки и создать эффективную систему обращения с отходами таким образом, чтобы сортировать 100% отходов и снизить объем захоронения в два раза», – подчеркнула Абрамченко.