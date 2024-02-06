До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
В Кремле обозначили темы визита Путина в Турцию
Песков: Во время визита Путина в Турцию стороны обсудят все аспекты торговых отношений
Все аспекты торговых отношений России с Турцией будут обсуждаться в ходе визита российского президента Владимира Путин в республику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него утончили, будут ли обсуждать в ходе визита Путина проблемы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба, передает ТАСС.
Песков ответил, что «торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться».
Представитель Кремля подчеркнул, что Турция является важным торгово-экономическим партнером России.
Ранее агентство Reuters сообщило, что визит Путина в Турцию должен состояться 12 февраля.