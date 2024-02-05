В Кремле анонсировали встречу с главой «Интер РАО» Ковальчуком

Депутат: Политика Путина позволяет укрепить связь молодежи со страной и историей

Депутат Аршинова: При поддержке президента «Движение первых» сформировалось как живая организация

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин держит реализацию идеи о создании детско-юношеского движения на личном контроле. Президент понимает, что дети восприимчивы и важно, чтобы росло ответственное поколение. Ведь в этом будущее нашей страны», – отметила Алена Аршинова, первый заместитель председателя комиссии Госдумы по просвещению.

Она напомнила о проводимом Путиным на протяжении многих лет курсе в этом вопросе. «Глава государства, в частности, подчеркивает роль наставников в становлении ребенка. Он неоднократно рассказывал и о своих учителях, и о методах воспитания в своей семье. Владимир Путин делает все, чтобы укрепить связь поколений, связь молодежи со страной, ее историей», – подчеркнула собеседница.

Аршинова также напомнила о том, как президент вместе с детьми исполнил а капелла гимн Российской Федерации. «Это был несрежиссированный, абсолютно искренний и трогательный момент. Мне кажется, чувство единения с огромной страной испытали не только те, кто находился на ВДНХ, но и все, кто смотрел трансляцию или увидел ролик позднее», – указала Аршинова.

По ее мнению, этот момент дети запомнят на всю жизнь. «Представляете, спеть вместе с президентом, который любит свою Родину и стоит на страже интересов страны, имеет очень серьезную репутацию во всем мире. На мой взгляд, Владимир Путин подарил участникам организации чувство, что они – единая команда», – подчеркнула собеседница.

«Я уверена, что каждому из почти 5 млн участников движения уже есть, чем гордиться. Они занимаются хорошими и важными делами: пишут письма нашим бойцам, собирают книги для ребят из Донбасса и Новороссии, сажают деревья. Они делают вклад не только в настоящий день, но в будущее», – считает парламентарий.

«Поэтому можно однозначно говорить, что «Движение первых» при поддержке президента состоялось как полноценная живая и современная организация, участники которой, я убеждена, сделают еще очень многое и внесут свой вклад в объединение общества и укрепление государства», – заключила Аршинова.

Накануне Владимир Путин выступил на закрытии II съезда всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Мероприятие проходило на выставке «Россия» на ВДНХ. Как отметил президент России, «Движение первых» объединяет уже около 5 млн ребят, а в мероприятиях, организованных движением, приняло участие 7 млн человек. «Это огромная армия», – сказал Путин.

Он поблагодарил участников организации за проделанную работу, а также пожелал им удачи в будущих проектах. «Вы сделали за последний год очень много, я уже сказал: 2 млн деревьев посадили ко Дню народного единства, 3 млн писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции; 400 тыс., около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию. Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. И конечно, вы много-много еще сделаете в будущем», – сказал глава государства.

Путин упомянул и выставку-форум «Россия» на ВДНХ. «Мы хотели здесь показать, что сделано нашей страной за последние несколько лет, за последние 10, 15, 20 лет. И нам есть чем гордиться. Но вот что интересно: то, что здесь представлено, было когда-то чьей-то мечтой», – заметил президент.

В этой связи он вспомнил почтовые открытки начала прошлого века во Владивостоке. «Там изображен мост, о котором люди мечтали, они мечтали, что он когда-то будет. И это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост, мы его построили, и еще один, еще больше, чем тот, о котором люди мечтали, и еще много достижений, о чем даже и мечтать в свое время не могли. Я уверен, что, если вы будете так же уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту – у нас получится еще больше», – обратился Путин к участникам «Движения первых».

Отметим, что Путин посетил выставку «Россия» уже в четвертый раз. В этот раз он осмотрел павильон ИТ-компании VK, где представлена информация о работе соцсети «ВКонтакте» и основных продуктах, в том числе о сервисах в области онлайн-образования – VK Education и платформе дошкольного образования «Учи.ру».