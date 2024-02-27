В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.4 комментария
Путин отметил вклад Русофильского движения в борьбу с попытками «изолировать» Россию
Путин: Русофильское движение вносит вклад в борьбу с попытками Запада изолировать Россию
Русофильское движение вносит весомый вклад в борьбу с попытками коллективного Запада изолировать Россию, помогает распространению за рубежом объективной информации о стране, отметил президент России Владимир Путин.
Об этом Путин заявил в приветствии к участникам и гостям второго конгресса Международного движения русофилов, текст которого опубликован на сайте Кремля.
«Сердечно приветствую вас по случаю открытия второго конгресса Международного движения русофилов. Ваш форум собрал сотни делегатов более чем из 130 стран со всех континентов. Столь представительный состав участников наглядно свидетельствует о том, что интернациональное общественное движение русофилов уверенно развивается и крепнет, обретает новых сторонников», – говорится в телеграмме российского лидера.
«Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов. Ваша благородная деятельность способствует сохранению и упрочению добрых традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, сплочению Русского мира, популяризации достижений нашей национальной культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене», – отметил глава государства.
Путин выразил уверенность, что в ходе конгресса пройдут конструктивные, содержательные дискуссии, будут намечены новые перспективные совместные инициативы и проекты. «Хотел бы от души поблагодарить организаторов конгресса, а его участникам пожелать успехов и всего наилучшего», – заключил президент.