Небензя и Полянский ушли с заседания ГА ООН об «оккупированных» территориях Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Заседание ГА ООН на эту тему проводят каждый год с 2014 года, Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует, есть лишь новые территории России, передает РИА «Новости».

По его словам, коллективному западу придется отвечать «за сделанное Украиной» рано или поздно.

Он отметил, что претендующие на звание цивилизованных и демократических стран государства не обращали внимание на заявление украинского премьера Арсения Яценюка о том, что «в Донбассе проживают нелюди».

Они также не придавали значения словам действующего президента Украины Владимира Зеленского, называвшего жителей Донбасса «существами и особями».

Небензя подчеркнул, что у владеющих фактами о действиях киевского режима не возникает вопросов о вхождении в состав России новых субъектов. Это было закономерным следствием политики истребления украинскими властями своего населения после 2014 года.

После выступления Небензя и Полянский покинули заседание.