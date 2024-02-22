Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.17 комментариев
Путин поручил дать право на господдержку переданным Росимуществу иностранным компаниям
Иностранные компании, которые переданы под управление Росимущества, должны иметь такое же право на господдержку, как и российские, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин Минфину во время совещания по развитию Чувашии.
Глава региона Олег Николаев рассказал, что один из крупнейших производителей пива – «Балтика» – не может получить господдержку, поскольку остается иностранной, хотя и передана под управление государства. Николаев попросил скорректировать нормы, передает ТАСС.
«Надо сделать обязательно», – согласился Путин и обратился к главе Минфина Антону Силуанову.
«Конечно, мы примем необходимые решения, чтобы такие компании, которые находятся под управлением России, могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями», – сказал министр. «Надо их, безусловно, поддержать», – подчеркнул в ответ президент.
Ранее Путин заявил, что все российские регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть и использовать.