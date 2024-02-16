Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.14 комментариев
Глава ВОЗ: Ситуация в области здравоохранения в Газе не поддается описанию
Глава ВОЗ назвал ситуацию в области здравоохранения в Газе «не поддающейся описанию»
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал ситуацию со здоровьем людей в секторе Газа «не поддающейся описанию».
«Ситуация со здоровьем в Газе не поддается описанию», – приводит ТАСС сообщение Гебрейесуса.
Глава ВОЗ также выразил серьезную обеспокоенность по поводу «возможного полномасштабного нападения на Рафах, которое приведет к невообразимым страданиям».
«Я повторяю призыв ко всем сторонам работать во имя мира», – подчеркнул Гебрейесус.
Ранее сообщалось, что Израильские войска взяли штурмом палестинский медицинский центр «Насер», расположенный на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис. Находившимся в здании людям пришлось «спасаться бегством».
Кроме того, израильская армия полностью разрушила реабилитационный центр ООН для слабовидящих, расположенный в Газе, Центр был доступен для всех слабовидящих детей по всему сектору Газа и предоставлял машинки для чтения Брайля, трости, наглядные пособия и доступ к развлекательным мероприятиям, включая искусство, спорт и музыку.