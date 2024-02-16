Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.14 комментариев
Израильские войска взяли штурмом больницу в Хан-Юнисе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла штурмом больницу на юге сектора Газа, вынудив бежать всех, кто был внутри.
Израильские военные, осаждавшие палестинский медицинский центр «Насер», расположенный на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис, взяли здание больницы штурмом, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
Как отмечает телеканал, находившимся в здании людям пришлось «спасаться бегством».
Ранее сообщалось, что израильская армия разрушила реабилитационный центр ООН для слабовидящих, расположенный в Газе, Центр был доступен для всех слабовидящих детей по всему сектору Газа и предоставлял машинки для чтения Брайля, трости, наглядные пособия и доступ к развлекательным мероприятиям, включая искусство, спорт и музыку.