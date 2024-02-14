Капризов счел несправедливым недопуск российских хоккеистов к международным турнирам

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, приходится смотреть по телевизору, как игроки из НХЛ играют на международных турнирах и мысль о том, что он никогда больше не попадет на них – это несправедливо, передает ТАСС.

2 февраля стало известно, что российская команда не примет участия в турнире НХЛ, который пройдет в феврале 2025 года.

Капризов добавил, другие страны не хотят видеть сборную России на этом турнире, но россияне хотели бы поехать. Он уточнил, что на этом турнире также не сыграют команды Чехии, Словакии, Швейцарии и Германии, что кажется странным.

«Хотелось бы, чтобы мы могли сыграть», – добавил Капризов.

Ранее глава NHLPA Марти Уолш оценил шансы игроков НХЛ из России выступить на Кубке мира в 2025 году.