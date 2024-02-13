Директор «Моссада» включился в переговоры по освобождению заложников ХАМАС

Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа проведет в Египте переговоры об освобождении заложников ХАМАС

Tекст: Денис Тельманов

В переговорах также примут участие делегации США и Катара, сообщает ТАСС со ссылкой на израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.

Отмечается, что делегация Израиля рассчитывает изменить позицию ХАМАС, которая не предусматривает переговоров.

Ожидается, что директор ЦРУ Уильям Бернс и глава «Моссада» встретятся с высокопоставленными чиновниками Египта и Катара, чтобы обсудить возобновление переговоры по сделке для приостановки войны на Ближнем Востоке и освобождения заложников.

При этом стороны расходятся по таким вопросам, как установление постоянного перемирия, которое переговорщики хотели бы объявить после освобождения всех заложников, и вывод израильских войск из сектора Газа.

Ранее сообщалось, что в ходе совместной операции ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и полиции Израиля в Рафахе были спасены два израильских заложника, Фернандо Симон Марман 60 лет и Луис Хар 70 лет, похищенные ХАМАС 7 октября из кибуца Нир-Ицхак.