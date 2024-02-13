Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.3 комментария
Директор «Моссада» включился в переговоры по освобождению заложников ХАМАС
Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа проведет в Египте переговоры об освобождении заложников ХАМАС
Директор разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа во главе делегации страны направится в Египет на переговоры по освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.
В переговорах также примут участие делегации США и Катара, сообщает ТАСС со ссылкой на израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.
Отмечается, что делегация Израиля рассчитывает изменить позицию ХАМАС, которая не предусматривает переговоров.
Ожидается, что директор ЦРУ Уильям Бернс и глава «Моссада» встретятся с высокопоставленными чиновниками Египта и Катара, чтобы обсудить возобновление переговоры по сделке для приостановки войны на Ближнем Востоке и освобождения заложников.
При этом стороны расходятся по таким вопросам, как установление постоянного перемирия, которое переговорщики хотели бы объявить после освобождения всех заложников, и вывод израильских войск из сектора Газа.
Ранее сообщалось, что в ходе совместной операции ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и полиции Израиля в Рафахе были спасены два израильских заложника, Фернандо Симон Марман 60 лет и Луис Хар 70 лет, похищенные ХАМАС 7 октября из кибуца Нир-Ицхак.