В Калининградской области прошел пятый съезд Российского общества политологов

Tекст: Ольга Иванова

Ученые были представлены из 64 регионов России, включая представителей ДНР и ЛНР, иностранные участники были представлены из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Китая и Австрии.

На протяжении двух дней политологи, а также представители экспертно-аналитического сообщества обсуждали вопросы цивилизационного развития России. Президент России Владимир Путин направил обращение к делегатам съезда. Глава государства подчеркнул важную роль сообщества российских политологов в экспертизе государственных решений.

«Отмечу, что российские политологи, представители социально-политических наук активно участвуют в подготовке и экспертизе государственных решений, в законопроектной деятельности. Ваша позиция востребована и при оценке ключевых проблем внутренней и международной повестки», – говорится в обращении Путина.

По мнению президента, за прошедшие годы Российское общество политологов укрепило авторитет и сегодня продолжает объединять на своей площадке ведущих аналитиков, ученых, преподавателей вузов, политтехнологов из многих регионов России и некоторых зарубежных государств.

На площадке съезда выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В своей речи он подчеркнул особую важность проводимого в регионе мероприятия.

Работа Съезда проходила по восьми тематическим секциям, затрагивающим вопросы выборов и традиций народовластия в России, духовных и культурных оснований российской цивилизации, суверенитета и независимости национальных государств, политического образования и просвещения, процессов евразийской интеграции, вызовов исторической идентичности, современной политики в условиях глобальных цифровых трансформаций и идеологического пространства и трансформации идентичности в современном мире.