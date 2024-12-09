Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.8 комментариев
Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия российских Су-30 и Ми-8 в ходе отражения атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», передает «Газета.Ru».
В подписи к видео указано, что кадры сняты с самих украинских катеров, которые обстреливали российские вертолеты из пулеметов. Атака была попыткой нанести удар по мосту и объектам в Керчи.
Как сообщается, украинские катера, оснащенные пулеметами и авиаракетами, были использованы для отвлечения российских сил, чтобы другие катера могли прорваться к мосту.
В пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника. В ноябре в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.