Минобороны: Российские военные за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА и два катера ВСУ

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что дроны были сбиты над Воронежской, Курской, Белгородской областями и Республикой Крым. В частности, 14 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, 11 – над Курской, семь – над Белгородской и один – над Крымом.

Кроме того, экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены два украинских безэкипажных катера, которые следовали курсом к Крымскому полуострову.

Накануне сообщалось, что средства ПВО за сутки уничтожили 101 дрон самолетного типа над российскими регионами.