Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.21 комментарий
Российские военные за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА и два катера ВСУ
Минобороны: Российские военные за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА и два катера ВСУ
Российские военные за ночь сбили 33 украинских дрона над четырьмя регионами и уничтожили два безэкипажных катера в Черном море, следовавших к Крыму, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что дроны были сбиты над Воронежской, Курской, Белгородской областями и Республикой Крым. В частности, 14 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, 11 – над Курской, семь – над Белгородской и один – над Крымом.
Кроме того, экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены два украинских безэкипажных катера, которые следовали курсом к Крымскому полуострову.
Накануне сообщалось, что средства ПВО за сутки уничтожили 101 дрон самолетного типа над российскими регионами.